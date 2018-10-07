響應綠能政策 校園種電正夯

2018年10月07日 04:11 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

教育部體育署學校體育組張聖年科長表示，依據今年出版的《學校體育統計年報》，全國高中（含）以下校數共有3837所，其中有1261所學校無室內運動場地，包含活動中心、體育館及風雨球場，造成教學與活動上的不便。高雄市鳳翔國中率先完成全國首座太陽能光電風雨球場，且不用花錢，可以為其他縣市彷效的方式。

張聖年說，鳳翔國中是由廠商以租用的方式，設置風雨球場並架設太陽能板，開始發電後，售電的收益則須按照簽約時的規定，拿出1％交給校方作為回饋金併入推動校務使用。至於其他縣市是使用標租或OT、BOT等方式，都可由學校、地方政府與廠商協調，因地制宜即可，尚無一致的規定。

除了高雄市鳳翔國中，張聖年說，彰化縣政府推動的腳步也很快，規劃引進廠商參與建置太陽能光電風雨球場，據了解已完成簽約，預計兩年內完成60所學校、100座以上太陽能光電球場。而台中市政府之前也有在校園內推廣種電，且已產生部分成效。其他縣市也都有在詢問高雄市鳳翔國中設置風雨球場的模式，預料也可能陸續跟進。

張聖年說，太陽能光電風雨球場的概念是不用增加學校的負擔，就可取得供師生使用的室內活動場地。但對廠商來說，最重要的是量能必須足夠才會有興趣參與。因此盤點各校所需的風雨球場算是一個起步，原有的房舍或其他空地若可以種電的空間，亦可加以規劃，使發電規模擴大，除了能夠解決學校室內運動空間不足的問題，也可產出乾淨能源，響應推動綠能的政策。

(中國時報)