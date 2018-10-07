陸製技術成熟 熱銷第三世界

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中國時報
／台北報導

無人機的問世改變了未來戰爭型態，美國雖然仍居於無人機產業的龍頭位置，但近年來，中國大陸無人機產業急起直追，既有像「大疆」一類的微小型民用無人機，也有如中國航空工業研發的「翼龍」等軍用無人機，且在世界各地戰場已能見到中國製無人機的蹤影。

依《中國軍工產業深度調研及投資前景預測報告》分析指出，戰術無人機是全球市場需求最大的無人機種，戰鬥無人機市場到2020年達到30億美元，年均增速超過70％，戰略無人機市場到2020年則可達21億美元。

大陸無人機發展起於上世紀50年代末期，90年代漸成熟，2015年集偵察打擊一體的陸製CH-4彩虹無人機，首次在伊拉克上演實戰秀，驚艷第三世界國家。據估計，目前已有伊拉克、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯酋、埃及、奈及利亞、蘇丹、緬甸、哈薩克、烏茲別克、土庫曼等12個國家向大陸洽談下單，產品主要是彩虹-4和翼龍I。

以翼龍I為例，雖品質仍不敵美產的MQ-1掠奪者（Predator），但掠奪者要價約500萬美元，翼龍I售價僅約100萬美元。大陸也在去年宣布完成一筆，將目前為止規模最大進階款的「翼龍II」出口至一個不願公開的國家。

前年10月美國遊說45國簽署全球首份，針對軍用無人機出口和使用的聯合聲明，避免無人機的濫用危及區域和平，加上國內又有著各種繁文縟節的出口準則，因而限制了美國向其盟友出口無人機及其相關技術。不過，大陸並未簽署該份聲明，且購貨渠道通暢，對於急需無人機的國家而言，是很好的替代選擇。

(中國時報)

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