雷虎MIT 救災救難不落人後

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中國時報
／台北報導

無人機產業蓬勃發展，台灣民間廠商也不落人後，原本以生產遙控直升機起家的「雷虎科技」，近年投入「無人直升機」市場，去年在台北國際航太暨國防工業展覽會上，即獲得俄羅斯軍火商賞識，並要求改裝可掛載地獄火飛彈的客製化無人直升機。不過，目前最受國外場廠商青睞的機型，仍以救災救難為主。

雷虎科技技術研究發展中心協理楊富森表示，雷虎所生產的機型載重可達15公斤，可以依據不同的需求，訂製客製化機型。

楊富森表示，目前市場上的機型主要用於救難，且依照不同的災難現場，搭載不同設備。比如有一款是搭載熱影像，並可以偵測心跳，地震時如果有人被壓在瓦礫堆下，就可以從低空偵測到受困者。新加坡、日本、美國、歐洲的救災救難單位都很有興趣，國內的消防署、海巡署也在洽談。

另外一款無人機則是針對災區的緊急通訊需求，設計在100公尺的高度長時間滯空，可以提供方圓30到40公里之內的通訊服務。楊富森透露，以色列軍方打算加以改裝，搭載高清攝影機、熱影像裝置，佈建在軍營上空作為電子哨兵，不用再排傳統衛哨。

楊富森表示，雷虎直升機可以加裝各型偵蒐設備及輕型武器，在不用跑道的隱密山區或船艦甲板起飛執行任務。

現階段民間廠商開發這些特殊產品均自力研發，而政府經費均由中科院或工研院層層轉包，無法受惠於廠商。他直言，如果政府真心要推動國防產業，希望能針對需求產品，實際評估有能力研發的廠商，直接投入經費協助開發，發展有實用價值的產品。

(中國時報)

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