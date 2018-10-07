美毒丸戰術 拉幫結盟封殺大陸

2018年10月07日 04:11 中國時報 鍾玉玨 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰方興未艾，圖為美國東南方喬治亞州薩凡納港裝卸中的大陸貨櫃。（美聯社）

美國商務部長羅斯5日在部長辦公室火箭模型旁受訪提出阻止與大陸達成貿易協議的「毒丸」條款。（路透）

陸美貿易戰不斷升高之際，美國高層官員透露，美國正與其他貿易夥伴合作，迫使中國大陸打開市場，並停止不公平的貿易政策。美國商務部長羅斯5日接受路透專訪時更透露，在新簽署的《美墨加貿易協定》（USMCA）中，一項旨在阻止與大陸達成貿易協議的「毒丸」（poison pill）條款，可能會在未來美國與諸如日本和歐盟等其它國家和地區達成的貿易協定中被複製。

首波目標 美墨加協議

羅斯指出，透過這一猶如「毒丸」的條款可以補漏，防止大陸利用多邊貿易協定漏洞，合法化智慧財產權轉移與產業補貼。

至於何時與大陸恢復新一輪貿易談判，羅斯表示，11月6日美國期中選舉前，與北京貿易僵局不會有重要進展。

根據USMCA，若三國當中任何一方與大陸這樣非市場經濟國家簽訂貿易協定，另外兩方可以在6個月內選擇退出三邊協定，而這退出的兩方可另行簽署雙邊協定，排陸意味濃厚。羅斯說，「這是合乎邏輯的，它是一種毒丸。」

其實毒丸是一種防禦機制，原意是股東權益計畫，目的是讓惡意併購者如吞下毒丸般須付出極大代價知難而退。羅斯用這比喻，目的是防堵大陸利用多邊協定漏洞，合法化走偏門的不公平貿易行為。

防大陸鑽多邊協定漏洞

美國正與日本、歐盟談判降低關稅與貿易壁壘，希望縮小貿易逆差。若日、歐同樣簽署毒丸條款，代表美國在施壓大陸這個全球第二大經濟體上再獲幫手，將迫使大陸打開市場、停止不公平貿易政策。

羅斯直言，USMCA納入毒丸條款後，把這一條款加入其他貿易協定也會更加容易。

擬複製 拉攏日本、歐盟

羅斯也談到汽車關稅，稱希望更多汽車與零件在美國生產。華府已要求日本把部分生產線移到美國，以降低美國對日本的400億美元汽車貿易赤字。

除了毒丸條款，羅斯也提到大陸第二大電信設備製造商中興通訊，因違反對伊朗制裁令而遭美國封殺，後來接受美國要求，撤換管理層及同意監管10年。這套模式可適用於類似個案。

大陸外交部直屬智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱指出，依據《中國加入世貿組織議定書》第15條規定，大陸在加入WTO後15年，即2016年底，就該被承認是「市場經濟國家」，換言之，華府想以USMCA相關條款圍堵大陸，不只違反WTO規定，更是一廂情願。

郭憲綱強調，各國間要不要簽署自貿協定，完全出自各國經濟利益考量，不會全由美方片面說了算。況且，大陸是當前世界經濟火車頭，與陸合作益處比跟華盛頓大。僅管美方在相關條款沒有明確點名大陸，但美國一再想方設法圍堵大陸崛起，最終只會偷雞不著蝕把米。

(中國時報)