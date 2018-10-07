2018年10月07日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

美國商務部日前公布的統計數據顯示，9月國內失業率締造1969年以來最低紀錄，彰顯川普政府經濟改革的成果。但是，8月中國大陸對美貿易順差再創新高，顯然成為川普繼續與大陸打貿易戰的最佳理由。

美國商務部5日指出，今年8月美國對大陸的商品及服務貿易逆差為386億美元，創歷史上單月最高紀錄，僅僅商品逆差就達344億美元。美國外貿總逆差為532億美元，出口比上月下降0.8％，進口則增加0.6％。今年前8個月美國貿易赤字總額約3910億美元，比去年同期增加8.6％。

這些數據極可能為川普的貿易保護政策推波助瀾。他對大陸實施懲罰性關稅政策的理由之一，就是因為美對陸貿易的巨額逆差。川普主張這是不公平貿易關係的表現。根據美方提供的數字，去年美對陸貿易赤字為3750億美元。此外美國商務部稱，今年8月美國對墨西哥和加拿大的貿易赤字亦創紀錄。

幾個月來，美陸兩大經濟強權的談判完全陷入僵局。川普威脅將對另外2670億大陸產品加稅；北京放話，絕不會在刀架在脖子上的情況下談判。

另一方面，美國9月失業率降至3.7％，是自1969年12月以來首度出現的最低紀錄。距離期中選舉還有一個月，失業率下降對川普政府而言無疑是大好消息，因為他在這場競選中把發展經濟作為最優先的目標。不過有人認為，這次會出現民主黨席捲而來的「藍色浪潮」。

美國9月失業率下降的程度甚至超過分析家之前的樂觀估計。9月份美國的失業人口降到600萬人比上個月減少27萬人，其中大部分是婦女。根據美國勞工部的數據，參與就業率高達62.7％，表現非常強勁。

(中國時報)