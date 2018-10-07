北京觀察－美棒打出頭鳥 陸須穩步崛起

2018年10月07日 04:11 中國時報 陳柏廷

華盛頓磨刀霍霍向北京之際，也引發輿論熱議北京是否該退回鄧小平「韜光養晦」的外交路線；但姑且不論時空條件早已不可逆，相關說法顯然誤讀「習近平與時勢」辯證關係。不諱言，大陸崛起之路猶如攀登高原，必然遭遇「高山症」，北京此時唯有展現戰略定力，咬牙苦撐，最終才能攻克登頂。

從華府發動貿易關稅戰、美軍揚言在南海舉行演習，到美國副總統彭斯指責北京干涉內政，陸美關係近一年來「急轉直下」；這不只重挫習近平上任後力推的「大國外交」路線，更引發外界質疑習近平是否過早「亮劍」。

持上述觀點的人，通常進一步主張是，北京應退回「韜光養晦」外交路線，無須急於與華府「一較高下」。但鄧小平提出「韜光養晦」的時期，對比大陸如今發展相去甚遠，內外在條件都已發生巨大變化，更遑論詭譎多變的國際關係；想要退回到「韜光養晦」，無疑只是「紙上談兵」。

再者，習近平能夠提出大陸外交要走近世界舞台，搶占國際事務話語權，很明顯是因大陸綜合國力增長，足夠支持大陸外交「走出去」，而非純然是習近平個人領導意志力所能片面決定。

換言之，「大國外交」路線的提出，縱然需要習近平個人意志支持，但這背後更多是所謂「時勢造英雄」，而非英雄造時勢；是由於鄧小平、江澤民及胡錦濤三代領導人積累的國力，讓習近平有足夠客觀條件提出如此主張。

平心而論，即使近年大陸頻繁「嶄露頭角」，終究只是國際舞台上的「新角色」，要能真正贏得各國認同，恐怕還有一大段路要走。也正是因為如此，隨著大陸愈發展現影響力，各種挑戰也愈加如影隨形；當前美國對北京種種做法，就是最明顯例子。

坦白說，北京當前首要之務絕非在外交路線上「改弦易轍」，而是應展現十足戰略定力，不隨著華盛頓起舞。畢竟在大國崛起之路上，如同攀登高原，必然遭遇「高山症」，眼下唯有不躁進、不退縮，方能克敵致勝，一覽登頂風光。

(中國時報)