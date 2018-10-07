北京腳踏實地 不當華府風箏

2018年10月07日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

面對川普政府頻頻出招，大陸國關學者直言，北京此時應該要展現戰略定力，才不致於正中華盛頓下懷。無獨有偶，面對五角大廈指責大陸侵害美國防工業，向來立場強硬的中共黨媒《環球時報》雖也批評，北京不是美國手裡風箏，但強調面對美方浮躁，腳踏實地，「把自己的事做好」才是最好應對方式。

大陸外交部直屬智庫、中國國際問題研究院研究員郭憲綱指出，無論是彭斯的演說，還是美國防部的報告，最終目的都是以挑釁大陸為出發點，希望北京自亂陣腳，好從中撈取利益。

郭憲綱強調，川普政府越是不斷挑戰雙方彼此敏感神經，大陸越要展現戰略定力，按照自身設定的節奏走，才不會落入華府圈套；至少目前為止，從《人民日報》、《環球時報》等黨媒評論來看，北京方面陣腳還是踩得蠻穩。

北京的戰略定力確實在一定程度上也展現在黨媒評論上。對美國防部指責大陸控制稀土鏈，販售有缺陷的電子晶片給美軍備商，《環球時報》社評雖也反駁，但字裡行間仍表明，大陸不會隨之起舞。

文章稱，華府近來採取一系列全面惡化陸美關係的行動，顯得衝動甚至有點瘋狂；但美國防部的說法，還不能視為是美國社會對北京已經出現普遍的防範思維，更不代表美國民眾都希望與北京「一刀兩斷」，這種觀點完全不現實。

不過，文章認為，五角大樓報告雖會進一步帶動美國社會從「戰略對手」的角度審視北京，也可視為美方相關部門，針對兩國關係全面惡化所作的實際準備。大陸對此雖不能不高度重視，但盡可以坦然面對。

文章更進一步表明，北京不想與華府互為對手，無意挑戰或破壞美國，「同時我們不是美國手裡的風箏，怎麼飛要由美國控制」。大陸當前要腳踏實地；「當美方躁動的時候，我們盡最大努力把自己的事情做好，就是最可靠的應對。」

(中國時報)