過度依賴陸物資 危及美國防

2018年10月07日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

五角大廈所列大陸對美國防安全形成的風險

美國國防部5日公布有關美國軍需用品採購的最新報告，宣稱由於美國在攸關國家安全的關鍵戰略物資和技術供應過度依賴中國大陸，對國防形成「顯著且持續升高的風險」。報告建議強化美國國內產業，擴大對關鍵產業的直接投資，顯示川普政府將試圖擺脫國防工業對外依賴。

川普總統1年前要求五角大廈撰寫這份報告，對美製造業和國防工業基礎以及供應鏈的彈性做出評估。報告找出近300個可能影響美軍關鍵原料和零組件供應的漏洞，並提出改進措施。

戰略風險持續升高

報告有相當大篇幅談及大陸對美國國防工業構成的威脅，深入研究大陸的軍事擴張和現代化、經濟侵略戰略、軟實力戰略以及軍事研發開支戰略。報告說，一個重要的發現是，對於美國國防安全具有戰略性關鍵的材料和技術，大陸構成巨大且持續升高的風險。

報告特別提到大陸控制全球大部分稀土礦物的供應，稀土被廣泛使用於國防安全設備，製造手機、軍機與電子設備均需要用到。美國地質調查局資料顯示，去年美國進口價值1.5億美元的稀土材料，但國內沒有開採任何稀土。

陸資伸手非洲拉美

報告還指出，大陸是諸多美軍彈藥和飛彈需求之關鍵材料的唯一或主要供應來源。報告說，除此之外，大陸對其他國家的投資，特別是在非洲和拉美的投資，以換取當地的資源和市場准入，這對美國的經濟和國家安全的威脅又加重一層。

報告稱，大陸針對美國飛彈、火箭與軍機不可或缺的特定材料，在市場進行傾銷，透過貿易政策迫使美國軍火供應商無利可圖。

華府分析人士此前也提出過類似警告，美國軍事和國防製造商過度依賴大陸的弱點，可能會被北京利用。2013年到2016年，從大陸進口的稀土材料占據了美國總需求的78％。

美有意擴大武器出口

報告還提及2010年尖閣諸島（即釣魚台列島）海域發生日中撞船事件後，大陸停止對日出口稀土一事，提議為穩定供應，也有必要保護及培養美國企業和人才。

白宮5日發表聲明稱，「川普總統認為在大國競爭時代為抑制紛爭，健全的國防產業基礎是有必要的」。川普政府提出「購買美國貨」的口號，在宣傳發展本國產業的同時，可能也有意推動擴大武器出口。

(中國時報)