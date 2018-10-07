包道格警示「沒給陸方下台階」

2018年10月07日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國副總統彭斯4日就美國對陸政策發表演說，對北京當局的內外作為做出全面批判，不僅引來陸方強烈不滿，美國政學界也對是否應該如此高調批陸有不同的看法。前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長包道格更形容說，美國向大陸發出了戰鬥號角，卻沒給予對方下台階。

據美國之音6日報導，白宮國安會議亞太事務資深主任博明（Matthew Pottinger）上星期在大陸駐美大使館慶祝「十一」國慶日的活動上，即預告了彭斯演說內容所代表的意涵，那就是美陸將進入一種戰略競爭態勢，這種看法已反映在川普政府的《國家安全戰略》及《國防戰略》中。

博明向包括大陸駐美大使崔天凱在內的慶祝人群表示，川普政府已經「更新」了對陸政策，「將競爭的概念拉到最前列」。他強調，美陸間的確正在從事競爭，「若不承認這個事實，將會造成重要誤解並帶來誤判」，因此川普政府「修正」（rectify）了政策框架，以反映美陸關係的演變。

針對彭斯高調批判大陸，現任華府智庫「卡內基國際和平基金會」研究副總裁包道格（Douglas Paal）認為，這是由於川普政府認定大陸會很快輸掉與美國的戰略競爭，因此沒有必要提出條件，而是等待大陸投降。

他說：「這是一個進行戰鬥的號聲，但沒有提出一個獲得共同結果的前進之路，基本上是美國與中國進行存亡之爭並認定美方會贏得這場鬥爭，因此美方不需要在貿易、智慧財產權或是區域與國際安全領域，給中方提出一個下台階。」

包道格認為，美國的這種做法，令陸方很難做出讓步與妥協，因為如果大陸政府讓步，會被大陸民眾看作是像19世紀那樣喪權辱國。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」中國權力項目主任葛萊儀（Bonnie Glaser）則指出，美陸關係很可能處於一個關鍵的節點。她說：「如果我們不找到消除雙邊關係摩擦的途徑，我們可能正在走往一個更負面方向，進入更多的戰略競爭和對抗的階段。人們開始談論新冷戰，這不是完全不可能的。」

(中國時報)