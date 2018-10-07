上海台研團取消訪台

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中國時報
、林勁傑／北京─台北報導

上海台研會組織大陸學者赴台，團員中的幾位上海台辦官員，因拒絕與陸委會約晤，無法獲准赴台。上海台辦6日發出聲明稿，強調學術交流是兩岸正常的民間活動，批評民進黨政府此舉暴露了兩岸政策的「虛偽性」，對此深表遺憾，並決定取消整團的赴台行程。陸委會則反批上海台辦欺人耳目，並宣稱「誰在阻撓交流，顯而易見」。

上海台辦6日上午發出新聞稿指出，上海市台灣研究會組織上海9位相關人員擬於10月中旬赴台進行為期8天的學術交流，這是一項正常的民間交流活動。陸委會以約談團組為先決條件未果後，對其中4位人員拒絕入境，研究會決定取消該團赴台行程。

新聞稿批評，「民進黨當局阻擾正常的兩岸民間交流活動，使滬台兩地學者失去了一次學術交流機會，暴露了其兩岸政策的虛偽性，我們深表遺憾」；不過，對於台方相關邀請單位與人員，為此次交流活動付出的努力與辛苦，上海台辦也深表感謝。

陸委會6日晚間以書面回應表示，上海市台辦官員的身分，不會因不同的交流名義或形式即改變身分，陸方以所謂的民間研究會學術交流，宣稱是正常的民間交流活動，「這是欺人耳目的說法」。

陸委會指出，關於聯審會針對陸方省（市）級台辦官員來台，提出注意事項要求遵守，是希望透過良性互動，來促進對等交流。上海訪問團另有5人獲同意來訪交流，陸方卻採取強硬全團取消來台行程，「究竟是誰在阻撓交流，應是顯而易見的」。

據了解，上海台辦副主任李驍東此次以副團長身分，原定於16日與上海台研會會長嚴安林、上海社科院台研中心執行主任盛九元等學者赴台參訪交流。

(中國時報)

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