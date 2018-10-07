最後拍賣落槌 83年築地市場熄燈

2018年10月07日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

位在東京都中央區的全球知名水產批發市場「築地市場」6日最後一日營業。當天中午全部交易結束，自1935年開業以來，展開眾多魚類和蔬菜交易的83年歷史落下帷幕。搬遷後的豐洲市場（位於江東區）將於11日開業，較最初計畫延遲約2年。

日本共同社報導，6日凌晨起場內有許多人與車輛往來，熱鬧興旺。清晨5點多，在鮪魚拍賣前，作為批發商代表的「築地魚市場」社長吉田猛致辭稱：「築地將於今天結束83年來的活動，它會被銘刻於歷史。」

據東京都稱，一尾青森縣大間產、重約162公斤的鮪魚以438.5萬日圓（約台幣118.8萬元）這一當天最高拍賣價成交，即每公斤約2.7萬日圓。據稱，交易中該價格很平常。

築地市場是由在關東大地震時燒毀的日本橋魚市場和京橋蔬果市場等搬遷至此營業，有約480種水產及約270種蔬果，規模在全球也屬屈指可數。每天有4萬人以上進出。

築地市場因能夠近距離看到拍賣，近幾年成為人氣觀光景點，但由於用地狹小、建築物老化等原因，搬遷或再次完善現有用地被討論了多年。後來敲定在豐洲新建市場，但東京都知事小池百合子對豐洲市場的建設計畫及土壤汙染等問題存疑，因而延遲搬遷。

在11日豐洲市場開業的同時，築地市場拆卸工程也將開始，未來將被用於東京奧運會和帕奧會的停車場。與築地市場相鄰的「築地場外市場」是一條約460家店舖的緊湊商店街，該商店街仍將在原址營業。

(中國時報)