統盟慶十月 期待選舉大反擊

2018年10月07日 04:11 中國時報 宋秉忠 ／台北報導 ／台北報導

為慶祝光輝十月，傳承十月中國歷史記憶，中國統一聯盟於昨日中午在台北市天成飯店主辦「台灣各界慶祝光輝十月」活動，多個統派團體領袖與會，包括新黨主席郁慕明、勞動黨主席吳榮元、中華統一促進黨總裁張安樂等，近350人齊聚一堂。

慶祝活動由統盟第二副主席王永主持，首先由「唐韻合唱團」演唱「長江之歌」和「我愛你，中國」兩首歌曲，獲得滿堂喝采；之後，各統派團體負責人及統盟歷任前主席和前副主席上台祝酒，眾人高呼「振興中華！祖國統一！」

接著，統盟主席戚嘉林致詞表示，十月濃縮近代中國的光榮歷史，10月1日新民主主義革命成功中共建政、10日武昌起義推翻滿清建立民國、25日台灣光復重返祖國懷抱，這些發生在10月的歷史大事，分別開啟了3個新時代，是兩岸的共同歷史記憶。

戚嘉林續稱，但是因為特殊的歷史原因，我們不但「去光輝十月」，民進黨政府甚至強勢修改歷史課綱，將「中國史」納入「東亞史」，從根刨除下一代對祖國的認同，其為台獨鋪路奠基之心，昭然若揭；他直言，試問日本人有將日本史納入東亞史嗎？依邏輯推論，課綱修改後剩下僅存的台灣史，不就是未來宣布獨立建國後的台灣國史嗎？故修改歷史課綱離完成法理台獨只有一步之遙！

郁慕明致詞時表示，每年只有中國統一聯盟舉辦「慶祝光輝十月」活動，很高興統派每年都在此聚會；2018、2020選舉是統派趁勢而起的機會，惟在當前情勢下，「從日前美國副總統的談話來看，美國的國力正在下滑，中國的國力不斷提升，更是我們有所作為的好時機，故，今年的選舉，一定要贏過民進黨，讓大家能夠更聽到統派的聲音！」

(中國時報)