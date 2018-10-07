學術交流也喊卡 兩岸回溫難上難

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中國時報
／北京報導

上海台辦官員因被陸委會阻撓赴台，決定取消整團的學術交流。參與該團的一位上海學者透露，原本打算官員不去，學者照原定計畫赴台，但因陸委會的說詞讓上海方不能苟同，因此取消整團參訪。一位上海涉台學者表示，兩岸官方溝通中斷，強迫大陸官員與陸委會官員碰面是強人所難，他強調智庫交流至關重要，常是重要政策的前期醞釀，如果連學術交流管道都被阻，預示著未來兩岸關係將更加艱辛複雜。

一位參與該學術交流團的上海涉台學者6日受訪透露，在此事情被檯面化之前，原本打算即便上海台辦官員被擋，學者還是照原定計畫如期赴台；但由於看到陸委會的說法毫無善意，與事實多有不符，因此決定取消全團赴台。

據了解，上海台辦已事先知會這幾位學者，對外口徑以上海台辦的新聞稿為主，希望學者暫不對此事發表看法，避免事件激化。

上海華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所副所長包承柯6日受訪表示，兩岸官方互動最重要的就是九二共識，「沒有九二共識，大陸官員肯定不能見（陸委會官員），這是鐵定的！」包承柯認為陸委會的約晤是強人所難；上海台辦做出不成行的決定，也是有理有據，可以理解的。

包承柯強調，兩岸官方溝通停擺，學術交流變得更加重要，因為許多重要政策，都是靠兩岸智庫先期的交流所醞釀形成，現在開了阻撓學術交流的先例，可預示未來兩岸關係將更加艱辛複雜。

(中國時報)

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