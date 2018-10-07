資源掠奪 席捲全球 英法扇貝爭奪戰

2018年10月07日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

為了盤中美食扇貝，英國與法國8月28日深夜在英倫海峽爆發激烈衝突，40艘法國漁船以討伐「英國海盜」為由，圍攻5艘英國漁船。（路透）

英國與冰島3次鱈魚戰爭，沒有人會想到結果是弱勢的冰島大獲全勝。（摘自網路）

人不為己，天誅地滅。美國總統川普對大陸、日本、加拿大、歐盟等貿易夥伴發動驚天動地的貿易戰，圖的就是他念茲在茲的美國優先，收復老美自認遭人掠奪的利益。在貿易場上廝殺並非動刀動槍，但各國為了糧食、天然 資源發起的鬥爭，卻可能是引爆真槍實彈戰爭的導火線。

夜黑風高 法船打搶匪

8月27日英倫海峽夜黑風高，法國諾曼第沿岸塞納灣的國際海域，漁火點點，平靜無波，一場大戰隱然爆發。

40艘法國漁船緩緩集結，步步進逼，半夜起義就是群起抗議「英國搶匪」。他們團團包圍趁法國休漁期在當地捕撈扇貝的5艘英國漁船，雙方叫罵聲此起彼落，在混亂中，石塊和金屬鉤環滿天亂飛，法船發射閃光彈命中英船，衝動組負責駕船碰撞打肉搏戰。儘管英國漁船佔體積優勢，但法方船多勢眾有備而來，電子媒體就在船上待命，記錄兩造衝突的第一手畫面。寡不敵眾的英國漁船狼狽逃離，2艘船玻璃被砸爛，1艘起火燃燒，幸無人受傷。

協議沒成 兩方先開打

塞納灣海域盛產扇貝，但扇貝捕撈由成員國而非歐盟規範，英法漁民多年來為搶奪扇貝引發的紛爭罄竹難書。2012年雙方漁民在英倫海峽爆發暴力衝突後，雙方每年舉行談判，非正式規範英國漁船大小和捕撈數量，但今年協議沒談成，兩方就先開打。

導火線之一，是法國為保護海洋，規定每年5月15至9月30日為禁漁期，但英國無此規定，漁船當然全年無休捕撈扇貝。由於傳聞英船把扇貝一掃而空，法國漁民決定自己討公道。對他們來說，眼睜睜看扇貝被外國海盜搶走，自己卻無法出海賺錢就夠嘔了，更為之氣結的是，英國出口扇貝中，一大部分買主正是法國，叫他們情何以堪；更遑論英船愈來愈狂，在諾曼第沿岸12海浬處作業，已逼近法國的領海邊緣。

侵門踏戶 英吃人夠夠

發起報復突襲的諾曼第漁業委員會主席羅戈夫怒批英同業，把塞納灣當成免錢吃到飽，作業時使用比法國漁民長1倍的30米拖網，加上高科技打造的冷凍與機械設備，根本吃人夠夠。法政府嗆聲，要是再爆發戰爭，海軍會馬上介入。

受一肚子氣的英國漁民氣噗噗要政府出動軍艦護漁，催促首相梅伊硬起來，但梅伊潑了盆冷水，主張以和為貴解決爭議。雙方9月協商後，英國勉強在小漁船方面妥協，同意法國的捕撈規範，不過大船方面仍無共識。

一旦脫歐 好日子沒了

這場英倫暗海突襲的背景中，另一個關鍵字正是脫歐。在2年前的公投中，英國漁民為了自身利益全力支持脫歐，但脫歐後的捕魚權歸屬不明，猶如諾曼第漁民揚言，這次奇襲只是「暖身」，等到明年3月英國脫歐生效，英國就只是第三方國家，不再享有進入歐盟漁業區域的特權，好日子很快就要告終了。也就是說，即使英國當局真的依漁民所願，在扇貝戰爭來硬的，但脫歐在即，英國缺乏足夠底氣和法國鬥，法國仍在扇貝戰爭穩操勝券。

(中國時報)