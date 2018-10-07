英搶鱈魚 3戰冰島連敗 法奪龍蝦 屢中巴西埋伏

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中國時報
／綜合報導

英法在賽納灣為扇貝翻臉開打，但兩國過去都有為漁獲與別國大動干戈的黑歷史，巧合的是，最後都灰頭土臉向國力遠不如他們的對手低頭。

英國爭搶漁業資源最具代表性的敗仗，莫過於和冰島的3回合鱈魚大戰。但冰島勇奪三連勝，締造小蝦米戰勝大鯨魚奇蹟。

冰島須仰仗海洋資源發展經濟，多次擴大領海海域以保障漁民利益。1958年把領海擴大到12海浬，但英船在皇家海軍護航下照闖不誤。雙方海軍實力懸殊，但面對擅入的英國漁船，冰島開炮捍衛主權，鱈魚戰爭於焉爆發。看來幾無懸念的對抗竟演變成大衛推倒巨人歌利亞的驚奇，但冰島自知實力不夠，也不願刺激英國，而英方不想和北約盟友鬧翻，在國際現實考量下認輸。

1971年冰島又把禁漁範圍擴大到50海浬，並祭鐵腕驅趕來犯的外國漁船，69艘英船嚴重受損，第二度鱈魚戰爭爆發。英派主力船艦逼近冰島，冰島揚言斷交並找北約當靠山。在北約施壓下，英國吞二連敗。

1975年冰島再把海洋專屬區擴大到200海浬，2國三度開戰，歐盟前身歐洲共同體跳出來調解，英國不想再讓，但歐洲共同體逕行宣布海洋專屬區限定為200海浬，英國在國際壓力下低頭。而這也是國際專屬經濟區定義為200海浬概念的濫觴。

法國和巴西半世紀前差點為龍蝦大動干戈。法國前殖民地茅利塔尼亞海域是法國重要漁場，龍蝦源源運往本土餐館。茅國獨立後，法船橫越大西洋在巴西找到絕佳龍蝦場，大批漁船不遠千里開往南半球抓龍蝦。

巴西船艦出動阻撓，法國漁民找政府派軍艦撐腰，巴西以海空軍總動員反制。時任法總統戴高樂怒派驅逐艦護漁，卻在半途中巴西埋伏。法軍再派巡洋艦、驅逐艦、護航中隊和油輪浩浩蕩蕩駛往巴西，戰爭似將一觸即發。

幸好沒人開第一槍，巴西深知缺乏與大國全面開打的本錢，法國不想跟巴西真槍實彈槓上，雙方在1964年達成協議，因龍蝦差點擦槍走火的衝突喜劇收場。

(中國時報)

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