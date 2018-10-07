肖想大陸稀土 美日虎視眈眈

2018年10月07日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易大戰打得如火如荼，但兩大強權間另一場戰爭也醞釀多時─不但是經濟資源、更是戰略資源的稀土。

鄧小平曾說，「中東有石油，中國有稀土。」在21世紀，稀土的重要性，彷彿20世紀的石油。大陸的稀土產量一度占全球90％，是全球最大的稀土生產國，也是美國最大的供應國。稀土廣泛運用於農、工、消費、軍事等行業，是新材料製造的重要基石，也是尖端國防科技開發的重要資源。

就因稀土獨一無二的戰略價值，近半個多世紀以來，中、美、日為了稀土展開激烈較勁。為爭搶稀土，美國為首的國家，試圖以當年爭搶中東石油的那一套，來奪取稀土儲備。大陸稀土產業幾十年來卻因過度開採挖空國土，以廉價甚至虧損出口供應全球；但日、美卻靠著低價買進深加工後轉手獲利，或者儲備不用。

美國發動阿富汗戰爭，與多個北約國家爭相派軍前往阿國，目的不完全是為石油或打擊恐怖主義，其實是為稀土。西方世界訴諸世界貿易組織（WTO）對大陸施壓開放稀土出口限制，圖的正是增加庫存。因為一旦大陸停止出口稀土，美國大部分的技術製造裝配線恐將被迫關閉。

而在陸美貿易戰殺得刀刀見骨之際，川普政府針對2000億美元大陸進口商品加徵關稅的清單中，並未包含用於磁鐵、雷達和消費性電子產品中的稀土金屬，顯示美國在這類戰略礦產上對大陸的依賴。美國《國會山報》網站就分析，陸方在貿易戰中雖未占太大優勢，但稀土可被視為削弱美國實力的祕密武器。

(中國時報)