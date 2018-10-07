香蕉戰爭燒殺擄掠 美奪萬條命

2018年10月07日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

回顧歷史，為食物和經濟利益動刀動槍並非特例。19世紀末跨越到20世紀的香蕉戰爭，就是美國這個泱泱大國，由政府和美軍主導、為搶奪／保障企業商業利益，在中美洲和加勒比海，發動的一系列驚心動魄擄掠殺戮行為。

香蕉戰爭不單是為香蕉燒殺擄掠，而是美政府揮舞協助企業靖亂的大旗，殺戮成千上萬條人命，以保障美企繼續橫行。衝突的重點都是經濟，主角是在當地擁有龐大投資的聯合果品公司等跨國業者。聯合果品主要收購第三世界水果銷往歐美，另在中美和南美北部收購菸草、甘蔗。公司經營被諷為新殖民主義，堪稱跨國企業干涉國際政治的原型。

該公司在拉美建造鐵路起家，壟斷運送香蕉的陸運海運，加上有獨裁者當靠山，輕易獲取海關特權，再憑藉金錢堆砌的昂貴貯藏設備，逼得小農和獨立小商家無生存餘地。該公司控制拉美香蕉出口，壟斷香蕉貿易，對產蕉的國家掌控經濟和政治影響力，這些國家被稱為香蕉共和國，聯合果品的凱斯（Minor Cooper Keith）甚至有「中美洲無冕之王」封號。

遭剝削勞工和小農揭竿而起，聯合果品等業者不願見農場陷入不安，找上美軍支援，美國樂於推進其政治利益，官商聯手碾壓擾亂獲利體系的障礙物。

1915年美軍前進海地，名義上協助弭平叛軍，背後原因是保護美國糖業公司經濟利益，美軍直到內戰結束都未離開。1916年多明尼加叛軍摧毀美商甘蔗園區，美軍攻陷叛軍占領的城堡，殺光叛軍，成立軍事據點。

在宏都拉斯，聯合果品與標準果品公司，控制宏國主要香蕉出口、果園和鐵路。兩公司憂慮業績走滑，美軍強行入境，發動7次行動占領該國，鎮壓罷工、阻撓革命，但主軸仍是維繫美商永續發展。

香蕉戰爭始於1898年的美西戰爭，之後的巴黎條約讓美國奪取古巴和波多黎各，戰爭則在1934年美軍撤出海地告終。數百名美軍在海外殉職，中美洲成千上萬人喪命─只為幾十家企業的私慾和美國政府的殖民利益。

(中國時報)