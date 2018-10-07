川普上榜 書迷也瘋狂！賭盤預測－今年獨缺諾貝爾文學獎 得獎的是…

2018年10月07日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

賠率1賠4恩古吉‧瓦‧提昂戈（肯亞）1938年生，摩羯座代表作：《孩子，別哭》，《一粒麥子》（路透社）

賠率1賠5村上春樹（日本）1949年生，摩羯座代表作：《挪威的森林》、《海邊的卡夫卡》（美聯社）

賠率1賠6瑪格麗特‧愛特伍（加拿大）1939年生，天蠍座代表作：《使女的故事》、《盲眼刺客》（美聯社）

賠率1賠8閻連科（中國）1958年生，處女座代表作：《受活》、《日熄》（美聯社）

今年諾貝爾獎獨缺文學獎，不少人好奇若今年照常舉辦，得主會是誰？雖然諾獎主辦單位規定，名單50年後才能揭曉，目前只能查到1966年度的入圍者，不過2015年英國博彩公司立博（Ladbrokes）曾成功預測白俄羅斯記者斯維拉娜‧亞歷塞維奇獲獎，讓賭盤名單成為近年關注話題。

拒絕流行 評審重品味

翻開去年立博賭盤熱門名單，最熱門人選是肯亞作家恩古吉‧瓦‧提昂戈，排名第二的是傳聞的「陪榜王」村上春樹，第三是近年以小說改編影集《使女的故事》大紅的加拿大作家瑪格麗特‧艾特伍，第四名是大陸作家閻連科，第五名則是以色列作家阿摩斯‧奧茲。

對此，香港作家廖偉棠表示，每年圈外人都在關注賭盤，但賭盤基本上沒有任何意義，「諾貝爾獎的瑞典評審委員會強調獨立性和品味，不用說村上春樹了，即使是名貫天下如捷克作家米蘭‧昆德拉，文學獎就是不頒給他，就是因為他太有名又太大眾化了。」

非典出頭 猜都猜不到

廖偉棠認為，諾貝爾文學獎的意義並非為當下的文學界做總結，「這幾年的選擇比較特殊，不是傳統意義上的文學，而是走偏鋒，不只是歌手巴布‧狄倫、記者亞歷塞維奇，就連去年獎項頒給相對年輕的作家石黑一雄，都可以看出諾貝爾文學獎試圖在引導文學風氣。」

版權經紀人譚光磊也表示，諾貝爾文學獎與流行閱讀品味毫無關連，更像是終身成就獎，「過去幾年評委會更像是喜歡故意與『呼聲很高』的預測背道而馳，雖然最後都是很好的作家出線，但就是讓大家事先怎麼猜都猜不到。」

另類預測 賭客最開心

值得一提的是，今年諾貝爾和平獎輿論熱門人選美國總統川普，去年竟然也名列另一間博彩公司Unibet公布的文學獎預測榜，賠率是1賠1001。看來對大眾而言，諾貝爾獎雖然很遙遠，但下個注賭誰會贏，似乎更有趣。

(中國時報)