英文譯本來晚了 金庸難攻光明頂

村上春樹享譽全球，每到諾貝爾獎頒獎熱季，討論度相當高，不少書店趁機推出促銷活動。（美聯社）

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中國時報
／台北報導
金庸（本報資料照片）

雖然在華文圈家喻戶曉，但直到今年2月，金庸的武俠小說英譯本才終於在英國出版，正式打入歐美市場。出版商用「華文文學的《魔戒》」來形容《射雕英雄傳》，《紐約客》雜誌則形容他的文化影響力有如《哈利波特》和《星際大戰》的綜合。日前英國出版人克里斯多福‧麥克洛霍斯就向記者表示，「應該問的是，為何等了這麼多年，才終於有出版人將金庸小說引進西方國家？」

金庸小說英譯本出版，也重新掀起諾貝爾文學獎的討論，有不少書迷認為金庸夠資格拿獎，不過雖然打入歐美書市，目前才出版了一本紙本書、兩本電子書，談拿獎或許還言之過早。版權經紀人譚光磊表示，這暴露一個問題，「連金庸小說在世界文壇都『遲到』了這麼多年，關鍵在於華文世界有太多作品沒有外語版本，數量非常不夠。」

華文世界中，以台灣而言，今年才終於有作家吳明益以《單車失竊記》英譯本入選英國曼布克國際獎初選名單，正式進入國際文學獎項的視野。大陸作家則是繼高行健、莫言之後，近年閻連科得諾貝爾文學獎的呼聲最高。閻連科不少作品被翻譯成多國語言，也曾拿過捷克的卡夫卡文學獎等國際獎項。

譚光磊表示，從產業角度來看，諾貝爾文學獎帶來的效益，更像是給出版社鼓勵，因為願意長期經營純文學的作家、出版社不多，「例如去年頒獎給石黑一雄，就讓日本翻譯、出版他作品的早川書店，在短短一兩個月之內賣了超過百萬冊的小說。早川是日本少數幾十年來堅持專注做翻譯書籍的出版社。」

(中國時報)

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