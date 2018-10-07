性侵醜聞延燒 文學獎停辦都怪他

法國攝影師阿爾諾（圓圖）的性醜聞，搞得瑞典皇家學院焦頭爛額，文學獎因此今年停頒。圖為瑞典法院近日針對此案對外界說明。（美聯社）

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中國時報
／台北報導

諾貝爾獎風光頒發之際，卻獨缺文學獎。罪魁禍首是頒獎單位瑞典皇家學院女院士卡塔琳納‧佛洛斯登松的先生，攝影師尚克勞德‧阿爾諾。

阿爾諾自去年11月傳出性侵醜聞，隨著「#MeToo」運動在瑞典引起軒然大波，文學獎因此停頒，改為明年頒發2018、2019兩屆文學獎得主。

目前有18名女性出面表示被阿爾諾性騷擾或性侵，犯行長達20年，今年6月時檢察官正式起訴阿爾諾在2011年兩度性侵一名女子，終於在1日被瑞典法院判刑兩年。

72歲的阿爾諾是瑞典文化圈大人物，長期經營瑞典皇家學院投資的「論壇俱樂部」，舉辦大量藝文活動。由於妻子又是皇家學院18位院士之一，阿爾諾常常炫耀自己有如第19位院士。去年阿爾諾傳出性侵醜聞，瑞典皇家學院一度要投票決定佛洛斯登松的去留，引起後續一波院士請辭潮，因此無法繼續今年的文學獎評選。

此外，去年文學獎賭盤與閻連科同列第4名的韓國詩人高銀，今年3月也傳出長期性騷擾女性後輩詩人和學生，韓國教育部大動作刪掉課本中所有與高銀相關的作品和敘述文字。

85歲的高銀，過去因投入韓國民主化運動多次入獄，多年來被認為是亞洲文壇巨擘，然而去年南韓女詩人崔泳美發表詩作〈怪物〉，寫著「不要坐在『En』旁邊」，揭穿高銀多年來的假面具。崔泳美向南韓媒體表示，高銀不只對女性毛手毛腳，還曾經當眾在女性後輩面前自慰，然而高銀的地位及輩分，多年來沒有人敢出面揭發他的行徑。

(中國時報)

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