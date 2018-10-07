村上年年槓龜 粉絲狂熱不減

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中國時報
／台北報導

連年在諾貝爾文學獎賭盤中上榜的日本作家村上春樹，即使呼聲極高，卻始終沒得獎，有如「陪榜王」。今年雖然沒有諾貝爾文學獎，但一項由瑞典文化界人士舉辦的新文學獎，將村上春樹列為獎項的四位候選作家之一，也將在10月頒獎。不過村上春樹知道消息後，寄信婉拒了獎項的提名，表示「希望能避開媒體關注，專注寫作。」

村上春樹能否得諾貝爾文學獎？已經成為每年媒體、文學愛好者的討論焦點。近年當頒獎典禮到來時，被稱為「Harukist」的鐵桿粉絲都會舉辦聚會，守著典禮直播，期待村上春樹得獎。根據日本媒體報導，2017年就有200位村上迷集結在東京鳩森八幡神社，當結果揭曉，由日裔英籍作家石黑一雄獲獎時，群眾先是爆出一陣嘆息聲，然後才響起禮貌的掌聲。

譯者賴明珠曾表示，村上春樹本人對於得不得諾貝爾獎，已經到覺得「有點煩」、「可不可以不要再問這件事」的地步。村上春樹自己就曾在2015年出版的《身為職業小說家》中寫到，對真正的作家而言，有兩件事比得獎更重要，「一是自覺自己正在產生有意義的東西，二是確實感覺到有讀者在乎這個東西。」

不過諾貝爾文學獎也成為賣書的好時機，學者、翻譯家林水福表示，日本書商、書店都會大肆宣傳，「書店裡都會特別設專區，把村上春樹的書全部擺出來，期待他得獎。」

根據日本媒體報導，日本甚至有一位書店老闆齋藤祐就是狂熱粉絲，在他的書店中不只有村上專區，甚至收藏了村上春樹住過的地方的窗簾，也定期舉辦讀書會，每年頒獎典禮時東京的聚會也是由他主辦。

另一間日本岡山的「高橋人生堂書店」則有超過1000本村上的著作，店名甚至是書迷老版高橋束頁子寄信請村上取的。

(中國時報)

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