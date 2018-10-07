IAC陶藝盛會 讓世界看見鶯歌

參加IAC國際陶藝年會的國外會員，仔細觀賞台灣陶藝家李國維作品「記憶‧物件‧景4」。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導

聯合國教科文組織國際陶藝學會會員大會（IAC）首次於台灣舉辦，此次以「跨界‧東方」為題，除引入許多亞洲當代陶藝新觀點，也結合新北在地陶藝文化，讓近400位來自全球各地藝術家、收藏家、策展人、雜誌主編及下屆主辦國芬蘭代表留下深刻印象。有許多歐美藝術家表示，來台前從未關注過亞洲陶藝，回國後要與同好或是學生分享這次的文化新體驗。

陶瓷結合金工木工 驚豔

各國會員也藉這次機會參觀新北在地陶藝家陳景亮及章格銘的工作室，並走訪鶯歌各地，認識新北陶瓷文化重鎮。德國巴登府騰堡邦工藝師聯合會會長Heide Nonnenmacher即對鶯歌老街留下相當深刻的印象。他表示，非常驚訝台灣陶瓷與異質媒材結合得非常好，原本以為創作場域只會有與陶土有關的器材，沒想到居然能結合木工、金工，令人非常驚訝！

此外，IAC新任主席Torbjorn Kvasbo則對栩栩如生的仿生陶瓷興趣盎然，有的模仿木質、有的模仿塑膠，讓他直說維妙維肖的精緻手工相當厲害，很羨慕台灣有這麼好的陶藝基地，幾乎所有想要的陶瓷相關材料都能在鶯歌找到。

陶藝文化這幾年在台灣逐漸轉型，2008年陶博館成立「鶯歌燒品牌」，打造鶯歌地區的共同品牌，帶領商家參加商展提高知名度，館內文化商店「陶品集」，則提供藝術家有平台展售機會。2014年增設「市民陶藝平台」專供設籍新北市藝術家申請舉辦展覽，扶植在地優秀陶藝創作者。

鶯歌燒品牌 提高知名度

2015年「台灣陶藝駐村計畫」推出國人保證入選當年度名額的30％，藉此讓台灣藝術家有更多機會與來自全球的藝術家交流，對扶植在地優秀陶藝創作者不遺餘力。

台灣此次成為全球最大的陶藝盛會IAC主辦國，更直接將鶯歌陶瓷拉到國際層級，不僅促進區域觀光發展，讓鶯歌與台灣都能站上世界最高的陶藝舞台，帶動地方發展讓世界看見鶯歌。

除了國際曝光外，此次也有許多鶯歌陶藝家與工作室積極參與，不只陶博館內展出會員展及小品展，為作品提供展售平台，也透過全台各地32間藝廊，同步舉行衛星展，IAC活動將持續至28日，更多的IAC內容可上http://www.2018iac.tw查詢。

(中國時報)

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