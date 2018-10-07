陪牠一段 張毅拍狗狗傷心誌

2018年10月07日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

琉璃工房創辦人張毅的動畫長片《狗狗傷心誌》，細數他與狗的情緣。（陳君瑋攝）

暌違30年重回電影圈，金馬導演張毅近年更為人熟知的身分是琉璃工房創辦人，然而他從未忘懷電影夢，今年帶著動畫長片《狗狗傷心誌》再度入圍金馬獎，藉由毛小孩的傷心故事坦露心聲，「別人把狗丟棄在工廠，我們就收留，最高紀錄兩岸工廠同時養了49隻狗，現在淡水工廠還有5、6隻狗，上海有1隻剛過世，剩下3隻，每一隻都陪伴我們走過生命中的一段路。」

毛小孩的來去，讓張毅不由得思索無常，珍惜生命當下，「牠們不是什麼純種名犬，不一定叫得出品種，但牠們都展現了生命的獨立性，我非常懷念牠們的陪伴。像是有一隻叫『巴哈』，很沉默、雄壯，我們怕牠被吃狗肉的人抓走，晚上睡前把牠鍊起來，早上起來卻不知道牠怎麼掙脫的，總看牠在外頭悠哉悠哉。」

另一隻獨眼狗「Tiger」則有段讓人心疼的故事。某天張毅正開著車，卻在淡水路邊看到一隻被遺棄的秋田犬，「秋田在日本稱為『天皇之犬』，性格尊貴、孤傲，不妥協也不撒嬌，一生只認一個主人。我看了好難受，很多人流行的時候養秋田、哈士奇，不喜歡了就到處遺棄。我們人類到底在想什麼？我們有沒有足夠的心去了解牠們？」

張毅於是停下車，將被遺棄、受傷的秋田取名Tiger，帶回工廠養，「牠是一隻虎斑秋田，除了我，不讓任何人接近，也不讓其他狗接近牠。」然而Tiger和工廠裡的其他狗打架，甚至咬傷張毅，最後只好把牠送給一戶在屏東的人家養，「沒想到有天卻發現Tiger出現在門口，很不可思議，牠竟然一路從屏東走回來，但不久之後，牠就過世了。」

張毅的右手臂上還留著被「Tiger」咬傷的疤痕，「剛開始我其實對狗沒感覺，別人送就養，愈養愈多。後來漸漸覺得我們這一代人對生命的態度，讓我有點不舒服，但我不能做什麼，只能把這些故事做成動畫，呈現出這樣的時代。」

(中國時報)