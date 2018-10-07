花15年燒錢 不想留下遺憾

2018年10月07日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

張毅拍動畫電影，有一個原因就是楊德昌，「當年他成立『鎧甲』，想用動畫呈現《清明上河圖》，我則是想做小男孩與狗的故事。我們曾經在2000年初，一起在上海工作室研究動畫技術，一切從無到有慢慢做、慢慢學，他卻在2007年離世，沒能完成遺作《追風》。所以我告訴自己，無論花多久時間都要完成我的作品，我不想留下遺憾。」

張毅生於1951年，和侯孝賢、楊德昌同為台灣電影新浪潮時期的導演，以《我這樣過了一生》獲得金馬獎及亞太影展最佳導演。1987年他和楊惠姍共同創辦琉璃工房，雖然離開電影圈，如今卻依然維持每周看5、6部電影的習慣，「我從小就對電影狂熱，但在過去11年拍片的經驗中，我知道真人電影有太多需要妥協，很難實現我心中的幻想。」

於是一邊經營琉璃工房，張毅也成立動畫部門，慢慢研究數位技術，從2D動畫到3D動畫，投入大量資金，剛開始先完成其中一部短片〈黑屁股〉，就至少花了3000萬，「整部電影15年做下來，我都不敢算自己總共花了多少錢。」

曾走過台灣電影最精采的時代，張毅對於動畫也有自己的美學要求，《狗狗傷心誌》全無對白、步調極慢，有大量醞釀情緒的空景，除了配樂，唯一的聲音就是狗的低吼、嗚咽和吠聲。「觀眾已經太習慣好萊塢式填滿事件的電影，但人生哪裡是這樣呢？真實人生其實充滿了許多無言以對的時刻。所以我不太想管市場喜不喜歡，我只希望能藉由這部動畫電影傳達我的想法。」

(中國時報)