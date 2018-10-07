宋江、戲獅、迓火獅 國慶花車炫目

2018年10月07日 04:11 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

今年國慶大會將有來自全台24組花車參加遊行，各方人馬無不卯足全力，其中高雄市觀光局以高雄特有的3大文化節慶「戲獅甲」、「內門宋江陣」與「左營萬年季」為題，打造炫目吸睛花車，搭配獨輪車和戲獅表演，華麗參與國慶大會。

高雄國慶花車車體長12米、高4米，放大版的臉譜及舞獅，充滿活力及創新的效果，精緻創意的燈飾出自於高雄的機械公司和燈藝師密切合作，作品不但創新又不失傳統的文化。

高雄市觀光局指出，打造花車耗時2個月，作品結合藝術與科技，象徵宋江精神的巨型臉譜和表情活靈活現的戲獅甲獅頭矗立車邊，述說綿延流長的宋江精神及歡欣鼓舞的傳統技藝，後有觀音菩薩微笑端坐在月世界惡地形上，身旁有精神抖擻的小火獅陪伴，周圍盛開的火鶴花，每個物件都細藏著高雄的文化故事。

民眾還可以在國慶日透過轉播，觀看高雄花車表演，運行的車子上跳梅花樁，是高雄兩廣龍獅戰鼓團多年來拚練出來的特殊技藝。

高雄市觀光局長曾姿雯說，高雄獨特的山海河港孕育出豐富的文化資源，不少傳統宗教活動如今轉型成為文化節慶，包括原為佛祖遶境護駕陣頭的「內門宋江陣」，加入創意陣頭大賽及總鋪師文化後更具話題。

原為迎神賽會開路先鋒的「戲獅甲」，多年來有來自馬來西亞、泰國、香港及印尼等國好手，在活動期間切磋學習；而地方信仰「左營萬年季」，加入熱鬧的迓火獅，成了具特色宗教活動。

(中國時報)