屏東縣 東港鎮－雞腿飯 鮮嫩厚實

2018年10月07日 04:11 中國時報 謝佳潾 ）

屏東縣東港鎮「御荷園」精緻中式快餐店，老闆娘邱怡君雖非在地人，但細心觀察到東港人飲食偏甜、偏重口味，研發出招牌甘寶雞飯、泰式椒麻雞飯、香蔥油雞飯、酥炸大雞腿飯，4種口味都隱藏獨門祕方，雖然開業僅4年、料理價位破百元，仍立刻擄獲在地老饕的心。

邱怡君說，店內最有特色的料理首推酥炸大雞腿飯，東港鎮上一般店家賣的雞腿飯，幾乎都是炸雞腿，她研究很久，決定選用在地大雞腿取代進口肉，且以「二次炸」的方式，讓雞腿吃起來皮偏厚且更酥脆，且經過特殊過油方式，吃起來沒有油膩感。

招牌甘寶雞飯的雞腿則以煙燻製成，淋上中藥熬煮半小時以上的湯汁，口感、香味獨特；泰式椒麻雞飯則淋有自製獨門醬料，讓雞腿肉帶有與眾不同的檸檬味；香蔥油雞飯也有以獨門配方調製的蔥油，讓白斬雞腿吃起來相當特別。

她強調，餐飲業是良心事業，只要食材好、口味佳，料理過程用心，兼顧衛生安全為顧客的健康把關，即使價格偏高，也不怕客人不來。

地址：屏東縣東港鎮中山路11-2號

電話：（08）83222830

營業時間：上午10點至晚間8點半，僅農曆除夕至大年初二休息

售價：招牌甘寶雞飯、泰式椒麻雞飯、香蔥油雞飯均110元、酥炸大雞腿飯105元

(中國時報)