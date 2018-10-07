復古花磚牆 吃便當也很文青

2018年10月07日 04:11 中國時報 葉臻 ）

號稱桃園最文青便當店的「品悅食堂」，是一群8年級生共同創立的便當店，店內充滿濃濃文青氣息的輕工業風格，搭配美美的乾燥花牆，不但吃個便當也能當網美，店內主打的雞腿飯更是香酥爽口、大塊多汁，令人回味無窮。

品悅食堂乍看像是咖啡廳，從外型到裝潢都十分講究，充滿工業復古風的內裝，包含鐵架木桌、復古式座椅，搭配2層樓高的花磚牆，增添異國風情，花磚牆更是許多網美最愛的取鏡背景，讓人吃便當也能既文青又時尚。

店內主打的香酥大雞腿飯，採用嚴選雞腿肉，炸得皮薄酥脆，一口咬下，軟嫩多汁的雞腿肉令人回味無窮；若想換個口味，也可點另一道同樣是饕客常點的烤腿排飯。

除了裝潢美、氣氛佳，店內餐點也十分用心，除了基本的烤排骨飯、炸排骨飯、香酥雞腿飯、烤腿排飯、烤雞排飯、椒麻雞腿飯、清蒸鱈魚飯、烤鯖魚飯外，還有適合食量小的小胃口精緻飯，以及滿足大胃王的比臉大雞排飯，另有咖哩飯食、麻辣麵食、清燉麵食等，消費滿600元還可外送，林口長庚醫院和華亞科學園區則是消費滿400元即可外送。

地址：桃園市龜山區文化二路38-5號

電話：（03）3960198

營業時間：上午11點至下午3點、下午4點至晚間9點半售價：香酥大雞腿飯99元

(中國時報)