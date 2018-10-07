復古花磚牆 吃便當也很文青

桃園市龜山區「品悅食堂」主打的香酥大雞腿飯，以嚴選雞腿肉炸得皮薄酥脆，是店內超人氣料理。（葉臻翻攝）

友善列印
中國時報

號稱桃園最文青便當店的「品悅食堂」，是一群8年級生共同創立的便當店，店內充滿濃濃文青氣息的輕工業風格，搭配美美的乾燥花牆，不但吃個便當也能當網美，店內主打的雞腿飯更是香酥爽口、大塊多汁，令人回味無窮。

品悅食堂乍看像是咖啡廳，從外型到裝潢都十分講究，充滿工業復古風的內裝，包含鐵架木桌、復古式座椅，搭配2層樓高的花磚牆，增添異國風情，花磚牆更是許多網美最愛的取鏡背景，讓人吃便當也能既文青又時尚。

店內主打的香酥大雞腿飯，採用嚴選雞腿肉，炸得皮薄酥脆，一口咬下，軟嫩多汁的雞腿肉令人回味無窮；若想換個口味，也可點另一道同樣是饕客常點的烤腿排飯。

除了裝潢美、氣氛佳，店內餐點也十分用心，除了基本的烤排骨飯、炸排骨飯、香酥雞腿飯、烤腿排飯、烤雞排飯、椒麻雞腿飯、清蒸鱈魚飯、烤鯖魚飯外，還有適合食量小的小胃口精緻飯，以及滿足大胃王的比臉大雞排飯，另有咖哩飯食、麻辣麵食、清燉麵食等，消費滿600元還可外送，林口長庚醫院和華亞科學園區則是消費滿400元即可外送。

地址：桃園市龜山區文化二路38-5號

電話：（03）3960198

營業時間：上午11點至下午3點、下午4點至晚間9點半售價：香酥大雞腿飯99元

(中國時報)

屏東縣 東港鎮－雞腿飯 鮮嫩厚實 中藥滷透 淋上獨門蔥油醬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。