中藥滷透 淋上獨門蔥油醬

「大采廚房」的簡餐便當都經營養師設計精算卡路里，配菜也繽紛可口，讓客人吃得健康又滿足。（馮惠宜攝）

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中國時報

鄰近國美館、台中教育大學的「大采廚房」，在台中地區以少油、少鹽、無味精料理健康便當著稱，人氣蔥油雞腿飯有別坊間以酥炸方式料理雞腿，採用中藥材滷製再佐以獨門蔥油醬提味，讓多汁的雞腿更加鮮嫩可口。

開業超過5年的大采廚房，新近遷址到林森路擴大經營，賣的是採健康烹調、精算卡路里的美味便當，料理手法捨棄傳統便當店的重口味，嚴選新鮮食材，透過低油、少鹽料理方式呈現食材美味，主食與配菜都經主廚與營養師討論設計，讓消費者感受到店家滿滿的誠意與用心。

店內雞腿飯捨棄高溫酥炸，改以輕熟滷製減少油脂量，雞腿採彰化本土飼養雞隻，每天由市場直送到店，再以當歸、枸杞等中藥材及蔥、薑、蒜等醬料滷製後，淋上主廚的獨門蔥油醬，入口有雞肉的鮮甜與蔥油鹹香，1分套餐熱量僅610卡，熱量與營養價值完勝一般便當店動輒8、900大卡的炸雞腿飯。

此外，店裡的青檸松阪豬，豬肉片煎到金黃酥脆，以玫瑰鹽、檸檬皮調出清甜爽脆口感，套餐熱量僅479卡，其他套餐如泰式打拋豬、咖哩唐揚雞等，熱量也僅600卡左右，想吃豪華一點的客人，也有800到900卡的雙拼餐。

地址：台中市西區林森路247號

電話：（04）22372666

營業時間：上午11點半至下午2點、下午5點至晚間7點半，周日公休

售價：蔥油雞腿飯內用100元、外帶便當80元

(中國時報)

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