醃漬一夜 雞腿排跟臉一樣大

花蓮市「Joy廚房」的檸檬雞腿排，老闆朱信穎前一晚即以特製醃料醃一晚，讓雞腿肉充分吸收，烘烤後酥脆外皮包覆鮮嫩多汁的肉質，加上醃料香氣，讓人食指大動。（張祈攝）

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中國時報

花蓮市博愛街「Joy廚房」是間服飾店結合餐廳的複合式商店，由老闆朱信穎擔任1樓餐廳主廚、老闆娘邵惠萍經營2樓服飾店兼1樓外場服務員，夫妻倆包辦店裡大小事，10餘種菜色均講求健康、實在，其中跟臉一樣大的雞腿排更是店內人氣商品，朱老闆堅持，食物就是要自己喜歡吃的，也要讓客人能吃得飽的。

朱信穎學生時期學習汽修，畢業後卻改拿起鍋鏟當學徒，一拿就是20多年，中西料理都難不倒他。他認為，烹煮料理就像修車一樣，每個環節都很重要，一個不小心味道就偏了，也就無法打動顧客的胃。

店內雞腿排大小、肉質都由朱信穎嚴格把關，每天堅持一早出門採買食材，雞腿排的特製醃料更是前一晚下班前就調配好，至少醃漬一夜，讓雞腿肉充分吸收獨家配料，烘烤後酥脆外皮包覆鮮嫩多汁的肉質，加上醃料香氣，還沒上桌就先飄出誘人香味，是開店8年的「元老級菜色」。　老闆娘邵惠萍說，來店以熟客居多，常擔心客人吃久了會膩，每季都會翻新一半菜色，雞腿排也曾「休息」一段時間，沒想到引來老客人不斷「抗議」，才又回到菜單中，讓夫妻倆再也不敢更動這道人氣紅牌料理。

地址：花蓮縣花蓮市博愛街242號

營業時間：中午12點至下午2點、下午5點半至晚間9點，周一公休

售價：檸檬雞腿排280元

(中國時報)

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