巧雲小棧 隱藏深山的美味

嘉義縣梅山鄉「巧雲小棧」的餐點均選用在地食材每天新鮮烹調，未事先預約恐吃不到隱身山中的美味。（呂妍庭攝）

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中國時報

位在嘉義縣梅山鄉偏遠山區的「巧雲小棧」，被遊客喻為「深山中的桃花源」，除富有特色的龍王金殿等建築外，採開放空間規畫的餐廳，餐點均標榜在地食材與當天現做，人氣料理梅汁雞腿飯、甜香無骨腿肉都搭配多彩新鮮蔬菜，為賣相加分不少，現今正值黃頭鷺南遷時節，遊客大啖美味料理時，還有機會欣賞到「萬鷺朝鳳」的壯觀奇景。

「巧雲小棧」因奉祀海龍王和隱身深山的富麗莊嚴建築聞名，從祕境躍升成遊客尋幽訪勝熱門景點，近年更在9、10月黃頭鷺過境高峰期，在園區內就能近距離觀賞成千上萬群鷺盤旋遨翔的生態奇景而名氣暴增，每到假日遊客絡繹不絕，若未先預約用餐，幾乎都排不到位子或料理已售罄。

業者簡源宏說，園區由家族成員一同經營，雖然人手不多，但為維持餐點品質，不僅食材以當地、當令農特產為主，更堅持每天新鮮烹調，配菜也幾乎每天更換，且以時蔬為主，兼具養生概念；其中梅汁雞腿飯的雞腿肉採無骨腿肉，鮮嫩多汁，搭配酸甜的在地梅汁與多彩新鮮蔬菜，風味獨特成為人氣料理。

「巧雲小棧」除了提供健康餐食，翠綠山景和連綿茶園更是特色，邊吃美食邊欣賞青山、藍天、綠茶園，成為最大賣點。

地址：嘉義縣梅山鄉太興村橫山6之25號

電話：（05）2572088

營業時間：午餐上午11點半至下午2點、下午茶下午2點至5點、晚餐下午5點至6點，周一公休

售價：梅汁雞腿飯套餐300元

(中國時報)

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