俗擱大碗 沒吃過不算淡大人

淡江大學旁「陳媽媽的店」雞腿飯，以超大雞腿搭配3樣美味配菜，還有無限暢限冷飲，一碗只要85元。（吳岳修攝）

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中國時報
（吳岳修）

大學周邊向來是美食一級戰區，位於淡江大學旁巷弄內的平價快餐店「陳媽媽的店」，又大又好吃的香酥雞腿，搭配3樣豐富配菜，一碗只賣85元，不知已擄獲多少大學生的心，還有人說：「沒吃過陳媽媽雞腿飯，不算是淡大人！」

雞腿飯、排骨飯跟雞排飯是店裡熱賣的3種美食，其中以雞腿飯最受歡迎，店家透露開在大學旁邊，主力客源大部分是學生，平價是第一要件，但學生的嘴也很挑剔，絲毫馬虎不得，從市場現宰直送的新鮮雞腿、調味醃肉、裹粉比例跟油炸時間，樣樣都經過計算，找出最佳黃金流程，才能炸出外皮酥脆、腿肉紮實鮮嫩好吃炸雞腿。

由於炸雞腿實在太大，店家在上桌前還會貼心先把雞腿從旁切開，方便客人食用，但也不會完全切斷，保留整隻雞腿的外形，不管是內用或外帶，3樣配菜也不隨便，而且每天變換，來抓住顧客的心。

為讓學生們吃得飽，「陳媽媽的店」雞腿大、配菜足、飯量多，裝在直徑逼近籃球大的碗裡，視覺效果與份量十足，還提供免費無限暢飲的冰涼飲料，俗擱大碗，深受學生們歡迎，一開就是20年。

「吃過一次就想再來！」記者採訪時，淡江大學中文系劉同學一走進店裡，就點了3個雞腿飯準備帶走，他笑說，陳媽媽的雞腿飯一吃就上癮，「沒吃過這家雞腿飯，不能算是淡大人！」

地址：新北市淡水區北新路182巷41弄14號

電話：（02）26204955、0931939543

營業時間：上午11點至晚間8點

售價：香酥雞腿飯85元

(中國時報)

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