乾淨選舉 國民黨花縣設捉鬼大隊

2018年10月07日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

花蓮縣近來出現用不實的耳語攻擊參選人的「菜市場部隊」，國民黨花蓮縣黨部6日成立「捉鬼大隊」，黨部主委鄒永宏除公開要求參選黨員要落實乾淨選舉，也拿出選罷法與相關法規彙編的「捉鬼祕笈」，宣示對於任何抹黑一定提告。

花蓮市傳疑似賄選案

隨著選戰腳步逼近，國民黨捉鬼大隊分布全縣各鄉鎮市、村里，總計上千人，皆為受過訓練的資深黨員志工，每人配有智慧型手機，隨時做好拍照、錄音存證的準備，且有律師林國泰、鄭敦宇、張秉正組成律師團，把關可能出現的賄選狀況。

縣黨部指出，目前陸續收到情資，包括吉安鄉某參選人利用親戚，假藉生日、入厝等理由大量請客的疑似賄選案，另花蓮市某里也傳出送藥膏等疑似賄選案，已將相關情資提供檢調偵辦。

鄒永宏說，最近發現基層有特定的「菜市場部隊」，用不實的耳語攻擊參選人，志工除了監督、查證賄選狀況，也會遏止不時攻擊狀況，慎防選舉奧步，提醒友黨注意，自家人也要自律，遵守選舉相關規定。

籲檢警堅守行政中立

「端正選風從國民黨開始！」鄒永宏指出，身為縣黨部主委，要帶頭響應乾淨選舉，要求參選黨員動員造勢活動但不動用車輛、不購買便當，僅用簡單的炒米粉、礦泉水，連貢丸湯都不行，完全遵照高檢署查賄認定標準。

對於中央派代的花蓮代理縣長蔡碧仲，鄒永宏指出，高雄市、台南市長出缺，都由副市長代理，唯獨花蓮是從中央派法務部政次代理，相對突兀，對花蓮人很不友善。

鄒永宏強調，縣黨部最擔心的就是行政不中立，無論檢、警、調查機關或是行政單位，一定要堅守「行政中立」原則，不要有辦藍不辦綠的選擇，確實避免染上政治色彩以維護司法。

(中國時報)