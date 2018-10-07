楊打體育牌 徐顧長者情

國民黨籍新竹縣長參選人楊文科（右三）參加關西鎮鎮運，並提出自己的體育政策。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導
民國黨籍新竹縣長參選人徐欣瑩參加新竹縣99重陽敬老表揚大會，給長輩們祝福。（邱立雅攝）
民進黨籍新竹縣長參選人鄭朝方（右）推出胖卡2.0，期待再創新竹市長林智堅當年的百日當選奇蹟。（邱立雅翻攝）

新竹縣長參選人把握好天氣，趁著假日瘋狂跑行程催票，國民黨籍楊文科一早就到關西參加鎮運替選手加油打氣，並提出自己的體育政見；民國黨徐欣瑩則走溫馨風，祝賀縣內長輩重陽節快樂；民進黨鄭朝方推出胖卡2.0，企圖複製新竹市長林智堅當年突破重圍勝選的百日奇蹟。

縣立高中 楊擬增體育班

楊文科6日先後前往關西鎮運動會、竹北市運動會的現場，替參賽選手們加油打氣，許多民眾看到楊文科爭相簇擁合照，也為楊文科選戰大聲加油，你我互相加油氣氛熱絡。楊文科承諾會以具體提升體育環境的策略，吸引更多運動人口走出戶外，男女老幼一起休閒健身、強固國本。

楊文科強調當選縣長後，將會在縣立高中增設體育班，延續單項運動優秀學生升學管道，推動選手補助營養計畫等體育政策，在竹北國民運動中心營運後，也協調OT商儘量聘用在地人。在硬體方面，會在頭前溪高灘地河濱公園增設棒、壘球場及休閒運動設施，加速串連全縣自行車道系統。

胖卡2.0 鄭給青年舞台

徐欣瑩則參加新竹縣99重陽敬老表揚大會，對現場14對鑽石婚的爺爺奶奶以及13位模範老人表達祝福，特別是本次大會也為結婚超過60年的鑽石婚夫妻進行慶祝與表揚。徐欣瑩表示，未來若擔任縣長，一定妥善照顧到新竹縣的老人，並將模範老人及鑽石夫妻的表揚延續，闡揚家庭倫理的正面價值。

鄭朝方企圖複製林智堅的百日奇蹟，發表胖卡計畫「一日店家」活動，希望打造年輕人的夢想舞台，讓青年創業家可以免費利用鄭朝方的胖卡車進行產品展示及販售。

(中國時報)

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