打造兒童運動中心 龍燕過招

2018年10月07日 04:12 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

9合1大選倒數計日！國民黨台中市長參選人盧秀燕6日提出社福新亮點，強調她擔任市長將為孩子量身打造兒童版「國民運動中心」，給下一代更健康大型室內運動環境。林佳龍競選總部駁斥說，「不是換個名字就是政見！」盧陣營立馬反批，只看到執政的傲慢與逃避，雙方見招解招、展開激烈攻防。

綠批剽竊政見

盧秀燕6日在立委員顏寬恒、沙鹿區德林宮主委王世雄等人陪同下，參與德林宮舉辦的「得福畫福德」活動，現場氣氛熱烈。

盧秀燕除先前已公布婦幼社福政策外，她說許多室內體健設施及空間設計並未考量孩子需求，執政者應給孩子更多更好專屬室內空間；例如量身打造孩童游泳池、籃球場、運動場、體健教室等；她擔任市長後將建置「兒童國民運動中心」，提供給孩子專屬運動和親子活動多功能場所。

藍嗆執政傲慢

林佳龍競總發言人林尚賢駁斥說，盧秀燕所提想法市府早已在親子館及推動公園改造等建設中落實；包含林佳龍先前已提出「一區一親子館」計畫、全面推動公園改造與遊具去塑化等政策；盼盧秀燕不要一再用換個名稱方式，將市府已經在做的政策，剽竊包裝為自己的政見。

盧秀燕競總發言人吳皇昇回應，「兒童版國民運動中心」搭配有兒童運動專家及教練等駐點防護與教學等規畫，全是林團隊「沒想到、沒有做、做不到或做不好」的，不要急著批判、忘了反省，市民看不到應有的格局，只看到執政的傲慢與逃避。

(中國時報)