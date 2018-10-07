遭派報影射涉貪 涂醒哲提告

2018年10月07日 04:12 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長選戰白熱化，6日出現首波疑似黑函攻擊的戰術，尋求連任的市長涂醒哲到嘉義地檢署按鈴申告，有1份「弊案纏身，親信認證」及「討貪檄文」的派報分送家戶，約有2萬份，涉嫌違反選罷法意圖使人不當選，涂強調內文全部是不實指控。嘉檢發言人蔡英俊表示，此案暫以選他案進行了解，追查派報來源。

嘉檢查疑似黑函來源

6日有許多家戶收到1份A3大小的派報，一面是「討貪檄文」影射涂醒哲伉儷的操守問題，文末印上「黃維民」，另一面「弊案纏身，親信認證」也指涉涂伉儷的政治操守疑竇之處，文末印上「蕭淑麗之友會」。

涂醒哲表示，此份派報是典型的選舉黑函，內容全是不實指控，他按鈴提告舉發，要求黃維民、蕭淑麗之友會公開說明這份黑函是不是他們寫的？是不是他們印的？是不是他們授意派報的？

涂醒哲表示，他更要請問蕭淑麗議長，蕭淑麗之友會與其競選總部有沒有關係？是不是該為蕭淑麗之友會的行為負連帶責任？其競選總部或其本人，事先知不知情？有沒有介入其間操作？

攻擊涂伉儷操守問題

蕭淑麗競選總部副總幹事張志成回應說，對這份黑函來源不清楚，蕭淑麗之友會有8、90個，總部會調查是否被有心人冒用，此外，涂市長應針對派報內容公開說明清楚，對選民有所交代。

前衛生局長黃維民表示，他具名寫的「討貪檄文」是投稿給媒體，媒體未採用，怎麼會變成黑函？他未印製派報、也未委託或授意任何人派報，他非參選人，也非任何參選人陣營的成員，此事與他無關，恐是另有其人「借力使力」操作，查明派報來源就能真相大白，檢方若傳喚，他會出庭說明。

涂醒哲競總副總幹事黃嘉光表示，目前競總掌握第1波派報約2萬份，以市區各家戶為主，指控涂市長涉嫌違反政治獻金法部分，檢方已以「查無具體不法」簽結，競總嚴厲譴責黑函的惡質選舉文化，籲請檢方儘速查明。

(中國時報)