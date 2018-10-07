學校不教母語 綠促藍說清楚

民進黨鳳山區議員參選人林智鴻質疑，藍營民代曾提案要高市府推廣母語，結果遇到韓國瑜卻「轉彎」，要求藍營民代說清楚。 （劉宥廷翻攝）

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中國時報
／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜政見「學校不教母語」爭議持續延燒，不只引來本土社團反彈，連帶令基層紛紛檢視藍營民代有關母語政策，民進黨鳳山區議員參選人林智鴻質疑，藍營民代曾提案要求高市府推廣母語，結果遇到韓卻「轉彎」，呼籲藍營民代說清楚。

林智鴻批藍 遇韓就轉彎

韓國瑜6日則在造勢場合回批綠營不斷抹黑，包括年輕的議員參選人，還沒看到他問政，「屁股還沒擦乾淨就開始造謠」，諷刺民進黨像王小二過年、一代不如一代。

林智鴻質疑，若學校不能教母語，殊難想像民代們過去關注的「空大客家學院」、「客家生活課程」若沒有客語，會變成什麼模樣？

林智鴻說，高雄作為包容性格的海洋城市，母語教學是維繫多元文化的根本，也是還給過去遭受威權政府壓迫的語言與族群一個公平正義，尤其鳳山傳統四大族群與新住民人數眾多，若選出一個打壓母語的市長，以及對於打壓母語無動於衷的民代，那將是這座城市文化最大的浩劫。

剝奪教學權 原民語浩劫

林強調，正如同日前客屬長輩「有客家母語才有客家人」的沉痛聲明，作為客家子弟的他不但重申「反對賭場、捍衛母語」立場，也再次問「國民黨、藍營民代，你們呢」？尤其是向鳳山超過3萬的客家人、超過6000位的新住民清楚交代。

綠營議員俄鄧殷艾日前也開記者會，痛批韓國瑜說「母語回家學」，是剝奪了族語教師多年所爭取的教學權益。

他說，阿美族語的回家叫「Minokay」，同時也有死亡、消失的意思，「我們不要原住民語言消失！」

(中國時報)

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