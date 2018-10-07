葛特曼稱證據站得住腳 柯不撤告

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中國時報
／台北報導

《屠殺》作者伊森‧葛特曼（Ethan Gutmann）控訴台北市長柯文哲是「Liar（騙子）」，遭柯提告妨害名譽，葛特曼日前赴北檢應訊堅稱，提出的證據無法擊破，站得住腳。柯文哲6日對此強調，「自己不喜歡提訴訟，但他們要這樣搞那就來處理」，絕對不會撤告，至於是否提起跨國訴訟？柯說，交由律師評估。

葛特曼跨海來台直言柯文哲是「Liar」，關鍵在於葛特曼今年初收到1張柯與大陸醫師合照，照片中的醫師多半被舉發有活摘器官嫌疑，甚至有人被限制入境美國，柯文哲不滿被葛特曼指控是騙子提告。

葛特曼前天赴北檢應訊堅稱，自己提出的證據可以站得住腳，若檢方傳他出庭，仍會來台應訊，並再度質疑柯有部分說謊。柯文哲昨表示，講人家說謊要有證據，他（指葛特曼）那麼愛講就交由司法來處理。

葛特曼即將離台，外界關注柯文哲是否會撤告，柯文哲說，絕對不會撤告，要告到底，是否希望該案在選前有結果，柯無奈表示，台灣司法動作很慢，應該不會在2個月內結束，但他再次強調，不會對葛特曼撤告，同時會找律師評估跨國提告。

此外，民進黨台北市長參選人姚文智質疑，柯去大陸18次、每次領20萬，怎麼可能不曉得這些醫師背景？柯文哲反嗆，全國性演講台下400、500人，誰曉得每個人是誰，難道合照就是理念相同，那蔡英文總統常跟前總統馬英九同框，蔡總統會全部支持馬英九的意見嗎？這就是鬼扯。

面對赴陸領高額酬勞疑點，柯強調，當年他在國際算是很頂尖的醫師，且到大陸推銷葉克膜也都有跟廠商簽約。

(中國時報)

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