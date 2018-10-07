眷村大作讚 6日熱鬧開跑

桃園眷村文化節，自立社區邀來退儀邦表演。（呂筱蟬攝）

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

2018桃園眷村文化節6日登場，於中壢區自立國宅舉辦開幕，今年以「眷村大作讚」為名，邀請民眾體驗過往的眷村生活及奮鬥精神，國民黨桃園市長參選人陳學聖、市長鄭文燦前後腳抵達現場參與活動，兩人都說要正視眷村文化。

今年以「我村‧我家」為主題，6日至14日於桃園市8大眷村社區舉辦系列活動。6日開幕自立社區辦理踩街、退儀邦表演、藝文書畫展覽及眷村達人秀等，晚上還有懷舊金曲晚會。

鄭文燦表示，自立社區約有2300戶，是全市最大的國宅群，市府積極在眷村規畫如眷村文化節、年貨大街等，希望讓社區更熱鬧，也推動眷村文化保存，包括將馬祖新村活化成為眷村文創園區。另外也在太武新村設置823砲戰紀念館，在憲光二村規畫憲兵故事館，讓每個國宅及社區發展自己的主題特色。

陳學聖6日也在國民黨中央委員連勝文陪同下出席活動，連勝文說，知道桃園選情艱困，除向陳學聖加油打氣，也不斷呼籲眷村大家庭，一定要集中選票支持做事的陳學聖。

陳學聖則說，自2001年起舉辦眷村文化節，迄今已邁入第18年，當年他擔任桃園縣文化局長，也主辦過多次活動，當時跟著朱立倫縣長到各個眷村參加，也代表重視眷村，因為眷村是中華民國歷史的所在，且未來眷村文化節要辦得更盛大。

(中國時報)

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