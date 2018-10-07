饒幫大家賺錢 劉傳承族群文化

2018年10月07日 04:12 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

國民黨台東縣長參人饒慶鈴6日成立卑南、大武競選服務處，饒說，如果當選，會繼續把農產品賣出去，幫大家「賺錢」；前縣長吳俊立更強調，藍營不能分裂，不要把票投給他的妻子鄺麗貞；而民進黨台東縣長參選人劉櫂豪成立客家後援會，期許當上縣長有責任把台東每個族群文化代代傳承。

饒慶鈴各鄉鎮競選服務處成立大會6日從民進黨執政的卑南鄉出發，縣長黃健庭、前縣長吳俊立、縣黨部主委吳秀華均到場站台，由於卑南鄉許多農民種釋迦，饒慶鈴保證，會穩定發展兩岸關係，讓鳳梨釋迦持續外銷到中國大陸，並開拓日本、美加等市場，讓大家都賺錢。

前台東縣長吳俊立則表示，藍營在台東沒有分裂的本錢，呼籲大家集中票源，唯一投給國民黨籍的參選人饒慶鈴。

劉櫂豪客家後援會6日下午成立，國策顧問張甲長、行政院顧問許志雄、客家委員會副主委楊長鎮、卑南鄉長許文獻、台東市長候選人洪宗楷、劉櫂豪競選總部主任委員陳建年、民進黨客家部主任周江杰、後援會長蔡國松、總幹事羅鑾妹等出席。

劉櫂豪表示，他擔任立委7年多，持續為台東爭取重大建設，包括行政院已編列400億經費，進行花東鐵路雙軌化第2階段環評，2016年也爭取1600萬元設置客家學堂。他強調，有信心、能力，讓台東所有文化一代一代傳承下去。

(中國時報)