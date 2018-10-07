女性患者 莫等關節變形才就醫

類風濕性關節炎病患，長年飽受關節紅、腫、變形之苦。圖為北醫風濕免疫科主任張棋楨醫師。（林周義攝）

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中國時報
林周義／台北報導

我國有600萬人受關節炎所苦，腫痛狀症又以秋冬季最為明顯，其中，有「不會死癌症」之稱的類風濕性關節炎，盛行率佔0.4-0.8％，患者關節紅腫、疼痛，最終導致變形。醫師表示，類風濕性關節炎女性病患居多，若伴隨併發症，死亡率是其他患者的兩倍，不要等到關節變形時才就醫，增加治療困難度。

本報與類風濕性關節炎之友協會合作，於昨日舉辦類風濕性關節炎健康講座，吸引民眾踴躍參與，現場反應熱烈。

「類風濕性關節炎有多痛？把橡皮筋綁在手上10分鐘就知道。」北醫風濕免疫科主任張棋楨表示，病發的原因在於免疫細胞的叛變，T、B淋巴球叛變後進入關節，令病人出現關節紅、痛、腫脹等狀況，早期病人關節會腫起來，中期則輕微變形，晚期變本加厲，導致關節嚴重扭曲。

許多類風濕性關節炎患者因關節疼痛，無法正常生活，甚至失業。根據統計，患者平均一年失去30個工作天，且半數以上患有憂鬱症。張棋楨表示，類風濕性關節炎者的壽命比一般人少10-15年， 若伴隨併發症，死亡率則是其他患者的兩倍。

類風濕性關節炎患者，有8成的人在35-50歲間發病，且以女性患者居多，類風濕性關節炎之友協會執行長張玲瑗就是其中之一，她表示，多年前發病時，因醫學較不發達，造成不可逆的關節變形狀況，如今台灣的醫療技術已成熟，鼓勵病友勿放棄治療，不要等到關節變形時才就醫。

張棋楨建議，患者一旦關節腫起，就應至風濕免疫科報到，若經6個月的藥物治療仍無效，即可採生物製劑治療，健保全額給付，目前已有不須搭配傳統藥物治療的生物製劑，透過阻斷介白質（IL-6）與受體的結合，抑制發炎狀況，得以避免傳統藥物嘔吐、掉髮、腹瀉等副作用。

(中國時報)

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