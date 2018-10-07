高思博廟口開講 黃偉哲加強認同

2018年10月07日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

選戰倒數49天，國民黨台南市長參選人高思博採取天天走街串巷，5日晚間在學甲展開第1場「思博廟口開講」，與選民面對面互動；民進黨台南市長參選人黃偉哲坦言，選民對自己認識雖夠，認同度仍待加強，最後1個多月重點放在強化選民認同度。

選戰進入關鍵時刻，高思博馬不停蹄，他說，面對廣大選區主動出擊，早上到菜巿場拜票，接著坐戰車遊街，晚上則舉辦一場場「廟口開講」，與鄉親面對面互動，同時也讓鄉親了解高思博的施政抱負跟理念。

5日晚間在學甲慈濟宮廟口開講，6日上午轉往關廟成立後援會。高思博開講打經濟牌，提出南科增設溪北分區，估計增加2萬個就業機會；另也計畫開闢500公頃汽車零件工業園區，創造5萬個工作機會；台南螺絲、螺帽產業是一大強項，開闢螺絲螺帽園區可增3萬個工作機會。

台南一直是綠營大票倉，黃偉哲最後49天選戰衝刺策略，放在強化選民認同度。他不諱言，從民調看來，選民雖然認識他卻未必知道其政見，接下來重點是加強選民認同，用好的政策牛肉讓市民有感。

黃偉哲也提到各參選人爭搶年輕選票，甚至出現「虧雞福來爹」外溢現象，新北、台北都要辦電音趴，但年輕人需要的是工作機會，音樂會過後仍需回到現實，強調針對年輕選票不取巧、一步一腳印，努力創造更多就業機會。

無黨籍台南市長參選人許忠信昨天成立競選總部，沒有政要、名嘴站台相挺，而是打親情牌，由8旬母親、岳父披彩帶、授旗，他更下跪接受，感謝長輩支持，台下支持者直呼感動。

(中國時報)