高思博廟口開講 黃偉哲加強認同

友善列印
中國時報
／台南報導

選戰倒數49天，國民黨台南市長參選人高思博採取天天走街串巷，5日晚間在學甲展開第1場「思博廟口開講」，與選民面對面互動；民進黨台南市長參選人黃偉哲坦言，選民對自己認識雖夠，認同度仍待加強，最後1個多月重點放在強化選民認同度。

選戰進入關鍵時刻，高思博馬不停蹄，他說，面對廣大選區主動出擊，早上到菜巿場拜票，接著坐戰車遊街，晚上則舉辦一場場「廟口開講」，與鄉親面對面互動，同時也讓鄉親了解高思博的施政抱負跟理念。

5日晚間在學甲慈濟宮廟口開講，6日上午轉往關廟成立後援會。高思博開講打經濟牌，提出南科增設溪北分區，估計增加2萬個就業機會；另也計畫開闢500公頃汽車零件工業園區，創造5萬個工作機會；台南螺絲、螺帽產業是一大強項，開闢螺絲螺帽園區可增3萬個工作機會。

台南一直是綠營大票倉，黃偉哲最後49天選戰衝刺策略，放在強化選民認同度。他不諱言，從民調看來，選民雖然認識他卻未必知道其政見，接下來重點是加強選民認同，用好的政策牛肉讓市民有感。

黃偉哲也提到各參選人爭搶年輕選票，甚至出現「虧雞福來爹」外溢現象，新北、台北都要辦電音趴，但年輕人需要的是工作機會，音樂會過後仍需回到現實，強調針對年輕選票不取巧、一步一腳印，努力創造更多就業機會。

無黨籍台南市長參選人許忠信昨天成立競選總部，沒有政要、名嘴站台相挺，而是打親情牌，由8旬母親、岳父披彩帶、授旗，他更下跪接受，感謝長輩支持，台下支持者直呼感動。

(中國時報)

南投茶博開跑 國慶千人揉茶 首屆國際郵輪論壇 高雄登場

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。