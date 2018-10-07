首屆國際郵輪論壇 高雄登場

2018年10月07日 04:12 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

首屆台灣國際郵輪論壇（International Cruise Forum in Taiwan）」5日在高雄登場，交通部觀光局長周永暉表示，據全球調查結果顯示，亞洲郵輪觀光市場近年急遽成長，期待透過與會之國內外專家學者分享寶貴的經驗，為台灣郵輪觀光凝聚新亮點，為台灣郵輪產業找到新契機。

交通部觀光局邀請亞洲郵輪聯盟Asia Cruise Cooperation(簡稱ACC)成員及觀察員包括香港旅遊發展局、菲律賓觀光部、越南旅遊局及西班牙全球永續旅遊議會、日本青森觀光國際戰略局等代表，以及國內台灣國際郵輪協會、臺灣港務公司、英商康年華旅行社及國立高雄餐旅大學等產、官、學領域專家學者齊聚，超過150位人員參與論壇。

「台灣地處東亞航線中介點，位置極佳且是亞洲第二大郵輪客源國！」觀光局盼透過這次論壇各界專家學者經驗分享與趨勢探討，提供未來制定郵輪觀光政策的參考，並透過亞洲郵輪聯盟力量與更多新南向國家合作。

論壇首日以「亞洲郵輪觀光產業發展策略及趨勢探討」為題，借鑑ACC成員國經營郵輪觀光經驗，探討台灣郵輪觀光產業未來發展策略。另場論壇則以「旅遊行銷策略與郵輪產學合作之探討」為主軸，從永續觀光、目的地行銷、郵輪產業人才培育，探討行銷規畫趨勢及郵輪產業實務與學界交流合作模式。

(中國時報)