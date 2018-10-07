首屆國際郵輪論壇 高雄登場

首屆台灣國際郵輪論壇（International Cruise Forum in Taiwan）」5日在高雄登場。 （劉宥廷翻攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導

首屆台灣國際郵輪論壇（International Cruise Forum in Taiwan）」5日在高雄登場，交通部觀光局長周永暉表示，據全球調查結果顯示，亞洲郵輪觀光市場近年急遽成長，期待透過與會之國內外專家學者分享寶貴的經驗，為台灣郵輪觀光凝聚新亮點，為台灣郵輪產業找到新契機。

交通部觀光局邀請亞洲郵輪聯盟Asia Cruise Cooperation(簡稱ACC)成員及觀察員包括香港旅遊發展局、菲律賓觀光部、越南旅遊局及西班牙全球永續旅遊議會、日本青森觀光國際戰略局等代表，以及國內台灣國際郵輪協會、臺灣港務公司、英商康年華旅行社及國立高雄餐旅大學等產、官、學領域專家學者齊聚，超過150位人員參與論壇。

「台灣地處東亞航線中介點，位置極佳且是亞洲第二大郵輪客源國！」觀光局盼透過這次論壇各界專家學者經驗分享與趨勢探討，提供未來制定郵輪觀光政策的參考，並透過亞洲郵輪聯盟力量與更多新南向國家合作。

論壇首日以「亞洲郵輪觀光產業發展策略及趨勢探討」為題，借鑑ACC成員國經營郵輪觀光經驗，探討台灣郵輪觀光產業未來發展策略。另場論壇則以「旅遊行銷策略與郵輪產學合作之探討」為主軸，從永續觀光、目的地行銷、郵輪產業人才培育，探討行銷規畫趨勢及郵輪產業實務與學界交流合作模式。

(中國時報)

高思博廟口開講 黃偉哲加強認同 金山萬里友善耕作 38農友響應

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。