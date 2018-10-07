無人機飛競苗栗 報名破百人

2018年10月07日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

2018「飛競苗栗、領航幸福」無人機競速大賽，6日在苗栗國立苑裡高中精彩登場，現場湧入北台灣數百名無人機好手，有的體驗闖關樂趣，有的則在操場上競速，無人機呼嘯而過彷彿空中F1賽車速，過程中也發生多起高速衝撞墜毀的驚險意外。

成績傍晚揭曉，最高獎金3萬，競速項目由徐崇毓嬴得最速王，第二至五名依序為趙莛宇、王旭成、柯興辰及曾子單。趣味闖關前三名依序為許峻豪、魏麟及黃映錡。

副縣長鄧桂菊與勞工及青年發展處長彭德俊等人，鳴槍宣布賽事啟動，也為各界無人機飛手加油。她說，此次競速大賽結合了區域治理平台的合作模式，來自北台灣8縣市的代表攜手行銷「無人載具」核心理念，也展現苗栗縣政府推動無人機創新產業發展政策的決心。

縣府勞青處指出，此次活動賽事分為無人機競速大賽及趣味闖關賽兩組，參賽者前者為專業競技的飛手、後者為一般民眾，報名人數在短短幾天就突破百人次，顯見新時代的運動競技賽事的來臨。

競速大賽既要比時間又要比技術，飛手必須操控無人機穿越許多障礙及指定路線，過程中不少無人機高速衝撞障礙物，驚險萬分；而闖關賽則較簡易，著重在趣味性，也有飛向人群的小狀況，但速度慢反而製造不少「笑果」。

鄧桂菊表示，縣府去年起開始推動無人機創新產業發展政策，率全國之先於去年底發布無人機飛航管理辦法及首辦無人機攝影競賽，更同時首開無人機培訓課程皆造成轟動，無人機已具超強吸引力。

(中國時報)