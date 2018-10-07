1歲9個月童送托嬰 連2天被咬傷

1歲9個月大的陳姓男童疑在托嬰中心被咬傷，前胸、腹部、背部都有多處傷痕。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導
陳姓男童右上臂有明顯咬痕，家長控訴是在托嬰中心造成。（王文吉翻攝）

1歲9個月的陳姓男童連續2天在托嬰中心受傷，陳母不滿機構處理態度消極連監視器都不給看，氣得到派出所提告傷害。林姓負責人澄清說，中心收托孩子很多需要時間釐清受傷經過，沒有不提供監視器；經查看後發現2次都是陳童先推對方，才遭對方咬傷。

陳母表示，她2個月前到托嬰中心上班，兒子也到同處托嬰，公司規定無法自己照顧自己的孩子，兒子在隔壁班下班才能接觸到；10月4日下午5點她收到老師line訊息告知，兒子跟同班弟弟在玩被攻擊，照片只有背部及腰部有傷勢。

陳母表示，當下覺得小孩一起玩難免會受傷，所以說沒關係；幫孩子洗澡發現右手臂上也有咬痕，經告知老師後，老師說隔天要隔離。次日又接到老師傳line告知「兒子又被攻擊」，並附受傷照片。

陳母心痛說，孩子連續2天受傷，傷勢1天比1天誇張；她憤而離職自己在家帶孩子，並向警方報案提出傷害告訴。林姓負責人澄清說，可以體諒陳母愛子心切，但爆料講的和事實不符，已委託律師處理。

社會局兒少福利科長陳曉茵說，該托嬰中心2016年合格立案，核准收托60人，托育比例符合規定；2次業務稽查都沒有違規，將派員調查托嬰中心有無疏失或違反兒少法，並釐清有無管理不當情形。

(中國時報)

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