張麗善早市拜票 李進勇喊拚經濟

2018年10月07日 04:12 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣長參選人張麗善6日前往北港牛墟、傳統早市拜票，不少攤販抱怨景氣不好、買氣差，她抨擊執政者只會畫大餅，若當選縣長一定會努力拚經濟翻轉雲林。尋求連任的李進勇則到崙背市場拜票，強調要與民眾一起拚經濟讓雲林更美好。

張麗善6日早上前往北港牛墟市集掃街拜票，剛出現在市集入口就有民眾爭相與她握手擁抱，並大喊「凍蒜」、「縣長加油」，雖然北港牛墟因變更地點現場人潮不若以往，但在支持者的熱情回應下，氣氛相當熱絡。

張麗善說，走在牛墟市集許多攤商抱怨現在景氣跟買氣都差很多，民進黨說要拚經濟也都沒什麼起色，所以她認為台灣現階段拚經濟、顧肚子才是最重要的，也呼籲執政黨別只會畫大餅、抹黑，要多做一些實際對鄉親有益的事情。

李進勇6日早上率競選團隊崙背鄉長參選人李泓儀、縣議員參選人廖錦珠、廖萬、廖秋萍等人前往崙背市場掃街拜票，李進勇表示，要用雙腳走遍20鄉鎮的各個傳統市場、黃昏市場、夜市，深入基層了解大家的需求，與民眾一起拚經濟讓雲林更美好。

李進勇也參加二崙聯合競選總部成立大會，強調距離年底投票日不到50天，民進黨唯有團結才能贏得勝選，聯合總部就是凝聚支持者的向心力，破除對手的抹黑、造謠手段，讓對手無機可乘，唯有延續執政，才能讓雲林在穩定中更加進步。

(中國時報)