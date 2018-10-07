淡水踩街嘉年華 10萬觀眾讚

淡海輕軌主題的遊行隊伍，在群眾歡呼聲中漫步通過。（吳岳修攝）

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中國時報
吳岳修／新北報導

2018新北市淡水環境藝術節6日在淡水老街舉辦熱鬧踩街活動，43個由淡水在地團體、學校組成的裝扮隊伍與造型花車，化身一隻隻翱翔的黑面琵鷺，或是變身為開往幸福的幸福列車，在群眾歡呼中展現最精彩的遊行舞步，也讓到場觀禮的新北市長朱立倫看得目不轉睛，直呼精彩。

新北市文化局表示，淡水環藝節前身為「2008淡水踩街嘉年華」，今年已邁入第10個年頭，活動主軸以環境特色、人文藝術及永續發展概念，來敘說淡水百年歷史的精彩，也被稱為「台灣亞維儂藝術節」，6日活動計有46個團體裝扮遊行、7組以上造型花車及1300位表演舞者，吸引10萬名遊客參加這場淡水嘉年華。

一走進淡水老街，人山人海，熱鬧震撼的音樂在耳邊炸開，現場氣氛熱絡，市長朱立倫也忍不住跟著音樂節奏搖擺起來，最讓朱立倫感動的是現場46個團隊全由淡水在地人自主組成，每個團隊身上都能看到淡水各具特色的表徵，他大讚表演團隊精心裝扮，讓遊行熱情演出極為精彩。

朱立倫說，今年年底淡水輕軌即將通車，活動結合了淡海輕軌當主題，不僅把淡水的文化古蹟及淡水人的熱情展現出來，未來淡海輕軌將會帶動淡水的發展，提振淡水觀光。

朱立倫強調，淡水環境藝術節是極具淡水特色的活動，他很感激當初擔任淡水鎮長的市議員蔡葉偉一手推動，連續10年的舉辦都很精彩，帶動愈來愈多的觀光客到淡水旅遊，他期盼環藝節能結合淡水老街、海關碼頭等景點，讓淡水變得更好更繁榮。

(中國時報)

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