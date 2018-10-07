墾丁集團結婚 23對新人訂終身

屏東縣集團婚禮選在墾丁福華飯店舉辦，新人在碧海藍天的地中海場景，體驗異國婚禮的浪漫風情。（潘建志攝）

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中國時報
／屏東報導

墾丁近來遊客數大減，今年屏東縣集團婚禮特地選在墾丁福華飯店舉辦，希望吸引更多人到墾丁旅遊。在縣長潘孟安主婚及屏東地檢署檢察長林錦村證婚下，23對新人乘著南瓜馬車緩緩進入會場，在碧海藍天下「情定終身」，相互擁吻及交換信物，在親友祝福聲中完成終身大事。

墾丁有潔白細緻的沙灘、湛藍清澈的海水，充滿悠閒愜意的南島風情，今年選擇在墾丁舉辦集團婚禮，地中海風格的場景讓新人猶如置身國外，體驗異國婚禮的浪漫風情，除了本地新人，也吸引遠從新竹、南投等地的佳偶報名參加。

6日在國境之南23對新人互許終生，這次參加的新人都能獲得縣府贈送出的新婚好禮，包含小家電、特色伴手禮，及墾丁福華飯店蜜月1晚及福華為新人規畫的優惠旅遊套裝蜜月遊程，讓新人們滿載而歸。

縣長潘孟安表示，縣府每年舉辦集團婚禮，造就上百對佳偶及幸福美滿家庭。墾丁有著絕佳天然美景，不需要到國外，來屏東就可以完成浪漫的海島風婚禮，省下大筆婚禮費用；加上有各式水上活動，墾丁也絕對是台灣最佳的蜜月勝地。

縣府民政處也在現場安排恆春戶政事務所提供「戶政行動化服務」，由戶政人員現場受理結婚登記，換發身分證，讓新人不用奔波，讓新人們在浪漫的夕陽海風伴隨下，完成終身大事。

(中國時報)

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