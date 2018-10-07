柯P還債遭質疑 財局出考題回擊

2018年10月07日 04:11 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

柯市府3年多來還債520億屢遭質疑，台北市財政局長陳志銘6日列出數學考題向大眾解釋，他說，完成數學試驗題就能了解「有沒有對不起國小老師」，基本問題不難，只要本於良心即可。

外界質疑柯市府債務清償是「作帳」，陳志銘強調，償還520億債務是貨真價實，卻常遭人以不實數字解讀，他認為只有2種可能性，一是基礎數學不及格、二是眼紅還債成績而刻意抹煞。

陳志銘為解釋北市府怎麼還債，自出一份考題指出，好棒棒同學欠債1468元未還，後來轉學，新來一位柯吉霸同學被老師要求，要幫好棒棒同學還錢，分別還給A、B、C同學各290元、110元及120元，總共還了520元。

柯吉霸還錢後，還欠A同學100元、B同學690元和C同學158元，共948元，結果C同學想跟柯吉霸收高利息，柯吉霸不高興，於是向D同學借158元還C同學，陳志銘說，這就是為何拿特種基金墊還市政建設貸款原因，債務並未消失，只是利息負擔較低。

陳志銘表示，工程結餘款無法用於當年度還債，但可納入歲計賸餘，用於隔年度編列還債，所以工程結餘款與還債有關，他還說，其他地方政府與北市一樣都是超收稅額，其他縣市債務一直增加，北市拿來降低負債，當然可視為減債功勞。他說，不要因為選舉就刻意抹煞財政局這些年來的還債成果，財政局隨時可接受外檢視與挑戰。

(中國時報)