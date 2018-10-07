竹市長參選人 周末賣力造勢

2018年10月07日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

6日是進入10月後第一個周末，新竹市3位市長參選人都把握所剩不多的周六假日強力造勢，國民黨許明財在前桃園縣長、也是不分區立委的吳志揚站台下，成立客家後援會；民進黨林智堅在香山區推出溫馨的「小智來了」親子劇；無黨籍謝文進則是在1萬多名支持者的擁護下成立競選總部。

許明財表示，新竹市客家人口約有13萬人，他將落實更多客家政策，規畫增加客家族群專屬科室，由客家籍主管來協助客家民眾辦理各項業務，也會積極推展母語，同時配合客委會在每年訂定客家文化季，保護發揚客家文化並照顧客家族群。

另，黃國新黨部主委趙建爍則在日前義正嚴詞地表示，指黨部主委呂學樟與前市長童勝男都沒有出任其它參選人的「議政顧問」，並指此說法是選舉奧步。

林智堅昨晚的「小智來了親子劇場」第2場來到香山區，包括市議員參選人林盈徹、陳雪慧都到場，林智堅表示，選舉是公民教育和提升社會風氣的試煉，兩屆選舉他都堅持以陽光、正能量的方式，強調選舉不應該是製造對立、抒發仇恨的謾罵，甚至是抹黑、造謠，今年和12名民進黨市議員參選人組成了「幸福特攻隊」，要改變傳統選舉的造勢文化。

謝文進昨晚則在新民意問政聯盟等多位議員及不同黨派的里長與超過1萬名支持者的力挺下成立競選總部，場面氣勢萬千，他表示，市府在新竹300燒掉近1億，交流道的裝置藝術開瓶器花了2500萬，新竹公園也耗費6億改建，結果市民都不認同。

他同時提出續發老人年金、提高重陽敬老禮金到3000元等老人福利政策，並呼籲大家要用選票來抵制民進黨，教訓民進黨蔡政府，讓亂花錢、沒建設的林智堅落選，提前讓蔡英文跛腳，蔡英文才會真正反省。

(中國時報)