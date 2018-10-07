觀塘換深澳 能源政策破產的開始

2018年10月07日 04:11 中國時報 主筆室

行政院長賴清德在立法院答詢時表示，若觀塘天然氣接收站案環評能通過並順利興建，政院就能同意經濟部重新評估深澳電廠停止興建的可能性。此宣示堪稱是蔡政府能源政策的一大轉變，但同時也暴露其能源政策的重大缺陷，這很可能成為綠營能源政策破產的開始。

蔡政府之前強力通過深澳燃煤電廠環評案，引發地方民眾、新北市政府及環團的持續抗議，在這次大選更成為主要議題；日前再強推的觀塘設天然氣第三接收站的環評案，同樣引發環保團體反對，認為會破壞藻礁生態。行政院表現出「非過不可」的態勢，也引發民間環評委員不滿，連續兩次以退席或不出席方式讓會議流會。環保署並訂8日要再召開環評大會，距離上次流會不到一周，蔡政府急於通過觀塘案可見一斑。

而在觀塘案要再次開環評大會前，經濟部長沈榮津就在立法院會中說，政府規畫燃氣機組發電要從現在的約35%提高到50%，因此第三接收站有其必要。如果觀塘案通過順利推動，第三接收站可滿足用電需求，政府可以重新評估停止深澳電廠計畫。賴清德亦明確表示支持經濟部構想。

而會造成蔡政府如此著急，寧可背棄一度並肩的環團、非通過觀塘案不可的原因，在於未來核一、核二除役後，北部就要短少325萬瓩的核電，原本就供給不足、需要中電北送的北部缺電會更嚴重，再加上正常的電力需求成長，蔡政府至少要在北部多增加400萬瓩的供電能量，才能避免缺電發生。為了降低排放空汙，計畫增加的電力機組以天然氣為主，最重要的就是大潭要增加4部機組、增加裝置容量達300萬瓩；即使如此仍有不足，這就是蔡政府甘冒大不諱要新建120萬瓩的深澳煤電廠的原因。

這也是為何賴清德要釋出「觀塘換深澳」的原因，一來第三接收站影響的是大潭增加的300萬瓩供電能否運轉，其重要性高於深澳的120萬瓩；二來深澳電廠不蓋的裝置容量，不難從其他電廠增加機組補回，例如大潭再增加一到二機組；三來深澳電廠已陷入寸步難行，環保團體、地方民眾都反對，未來即使完成，地方政府未必會發出生煤許可證；最後則是賴清德其實未把話講死，深澳電廠停建是有前提與條件的──必須評估後確定「能滿足用電需求」。而深澳電廠的環評已過，只要觀塘也能通過，政府手上就有更多籌碼。

但對照過去從賴清德到經濟部大小官員，眾口一致的強調「深澳電廠絕對有必要」，不蓋北部就會缺電，現在政策急轉彎顯示的就是：其實是有其他選項。官員即使尚未到說謊的地步，但至少所言並不實在。更重要的是即使有其他選項，不論是在林口增加煤電機組、或在大潭再增天然氣機組，這些火電必然造成排放增加與空汙惡化，因為世上確實沒有「乾淨的煤」這回事。

而會造成此結果，就是蔡政府能源政策是以全面廢核為前提，號稱要替代核電的再生能源，實際上不穩定亦不可靠，所以火電的增加就是必然的結果。但如果蔡政府願意衡量全局，不以廢核為前提，考慮讓核一、二延役，北部就不會一口氣短少325萬瓩；同時啟動核四，北部可再增加270萬瓩，一來一往之間，核電其實可提供北部近600萬瓩的電力，如此則深澳煤電廠固然不再需要，大潭亦不必增加機組，也就是說觀塘案的第三接收站就不必興建。

可以看出，蔡政府為了達成全面廢核，其實就註定要增加火電、讓排放增加、空汙惡化。遺憾的是縱然綠營的能源政策推動至今，已出現缺電風險、空汙惡化、民眾被迫「以肺發電」，但蔡政府毫無檢討修改之意。

我們必須指出，蔡政府這些堅持非核家園的理由，全然是欺騙民眾；世界潮流是減碳、非煤而非廢核，相反的是核電已被視為乾淨能源，可以降低排碳的供電方式；英國的煤電占比已降到個位數字，甚至創下50多天未利用煤電的紀錄，預定2025年終止全部煤電；與此同時，英國已經準備新建兩座核電廠。法國持續使用核電，占比高達7成，同時準備3年後就關閉境內所有煤電廠。今年以來不少民調已顯示，過半民眾支持使用核電，蔡政府是否該正視這個新民意？

賴清德的「觀塘換深澳」，其實換來換去都是火電增加、生態與環境的破壞，蔡政府讓台灣只能在幾個惡劣政策間作選擇，民眾也對其惡果越來越「有感」，這也是其能源政策破產的開始。為台灣未來計，請蔡政府盡速專業、務實地檢討，拿掉因無知、恐懼而產生的非核理念吧！

(中國時報)